Treinstations voorbereid op drukte: coronategels en mondkapje op station niet verplicht

'Anderhalve meter, dat is op de perrons vijf tegels tussenruimte', zegt woordvoerder Arno Leblanc namens NS en ProRail. 'Houdt overal zoveel mogelijk rechts, raak zo weinig mogelijk aan, houdt op de roltrap vier treden afstand en gebruik de lift met maximaal twee personen.' Die maatregelen zijn in zes stations getest, maar nog niet in de spits. 'Die is er nog niet, maar als de dienstregeling na 1 juni weer op gang komt kunnen we het zo weer aanpassen.'

Anderhalve meter afstand, op het perron is dat minimaal vijf tegels | Foto: Omroep West

De Spoorwegen kregen van het kabinet maar een krappe drie weken om de nieuwe dienstregeling te maken. 'Normaal doen we daar maanden over', zegt Leblanc. 'Maar we gaan het redden. En we zijn nog in gesprek met de andere vervoersbedrijven hoe de reizigers zich in bus, tram en trein moeten gedragen. Binnenkort komen we met nieuws daarover.' Maar een mondkapje, moet je dat ook in het station al op? 'Nee. Dat mág wel, maar in de trein móet het.'

