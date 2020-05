Deze maatregelen moeten drukte in winkelstraten Leiden voorkomen

'Ineens stonden overal hekken voor de straat. Het was wel even een kritiek moment omdat niemand wist wat er ging gebeuren', zegt Dagobert Schulp van de Vliegershop. 'Maar ik begrijp het wel.' Schulp is tevens voorzitter van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat en betrokken bij gesprekken over het voorkomen van drukte in de winkelstraat. Die gesprekken worden onder andere gevoerd met centrummanager Gijs Holla.

'We gaan standaard belettering op straat aanbrengen', zegt Holla. 'Daarin attenderen we mensen er bijvoorbeeld op dat ze rechts moeten lopen en dat ze alleen naar de stad moeten komen als het niet te druk is.' Op zaterdagen waarop extra drukte verwacht wordt overlegt de centrummanager met de gemeente over welke maatregelen nodig zijn.

Eenrichtingsverkeer

Zo wordt per zaterdag bekeken of in de drukste straat, de Donkersteeg, eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Het winkelend publiek zou dan via de Catharinabrug een klein rondje kunnen lopen. Ook zouden winkeliers hun openingstijden wat kunnen verruimen. 'Gelukkig zien we al steeds meer winkeliers open zijn, dus mensen die in de stad moeten zijn kunnen ook best op doordeweekse dagen komen.'

Die oproep doet de gemeente dan ook via social media. Ook denkt de gemeente na over een app waarop je kan zien wanneer het te druk is in de stad.