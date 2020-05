Surfers missen empathie van burgemeester Remkes na drama op Scheveningen

'Men weet hier als geen ander dat de zee geeft en neemt, maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken is ongekend wreed.' Zo sprak waarnemend burgemeester Remkes dinsdag tijdens een persconferentie, waar hij zijn steun betuigde aan de nabestaanden.

Remkes sprak van 'fitte, jonge, sportieve mensen die de zee daar kennen als hun broekzak', waarbij hij zich afvroeg 'hoe kan het dat deze mensen zo zijn overvallen?' Toch plaatste hij na afloop ook vraagtekens bij hoe verstandig het was van de watersporters om maandagavond toch de zee te betreden. 'Volgens mij is er geen verbod onder die omstandigheden, maar het is wel ieders individuele verantwoordelijkheid om goed naar de waarschuwingen van het KNMI te luisteren', zei hij voor de camera van Omroep West.

Ervaren surfers

Die opmerking steekt de Scheveningse surfgemeenschap. De slachtoffers waren zeer ervaren surfers die niet roekeloos te werk zouden zijn gegaan. 'Zij zijn heel weloverwogen gaan kijken of het kon, en zo ja: waar?'. Zo reageert Pat Smith, deels bekend als nachtburgemeester van Den Haag, maar nu in de hoedanigheid als woordvoerder van de surfgemeenschap. 'Of het slim is? Ik denk dat ieder mens in beginsel de vrijheid heeft om te mogen bepalen wat veilig is en wat slim is, en er is hier geen verbod op zwemmen.'

Wat ook niet goed valt onder de surfers, is dat Remkes zich stoort aan het feit dat er tijdens de reddingsoperatie nog steeds mensen aan het surfen waren. 'Ik heb een bizar beeld gezien van een reddingsoperatie die op de ene plek bezig was, en nog steeds surfende mensen honderd meter verder. Ik vond dat in alle opzichten ongerijmd.'

Muur van drieënhalf meter

Smith zegt dat er honderd meter verderop inderdaad nog gesurft werd, 'maar dat was onder het Zuidelijke havenhoofd. Daar zit nog een havenmonding tussen en een muur van drieënhalf meter hoog. Dan kan je niet echt zien wat er aan de hand is.'

Hoewel Remkes dus spreekt van een groot drama, mist Smith al met al toch wat empathie bij de burgemeester. Waar hij wel aan toevoegt: 'Natuurlijk is er op zo'n moment sprake van een noodsituatie waarin mensen dingen doen en zeggen. Ik ben niet de persoon om de burgemeester nu met verwijten te bestoken. Achteraf moeten we kijken wat er mis is gegaan.'

