'Avifauna naar Archeon verplaatsen? Kansloos, dat kost meer dan 50 miljoen'

'Het plan is kansloos. Financieel is het kansloos, maar ook ruimtelijk is het kansloos.' De woorden van wethouder Kees van Velzen (CDA) laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Hij reageert daarmee op het voorstel van D66 in de Alphense gemeenteraad, om te onderzoeken of vogelpark Avifauna kan worden verplaatst naar een locatie naast museumpark Archeon.

Twee landelijke publiekstrekkers bundelen op één plek. D66-raadslid Pieter Jan Morssink omschrijft het zelf als een 'win-winsituatie', die in zijn ogen minimaal het onderzoeken waard is. 'Als we Avifauna verplaatsen, krijgen we ook een prachtige locatie waar we woningbouw zouden kunnen doen', legt hij uit.

Daarbij komt dat Van der Valk, nu al gevestigd naast het centraal gelegen Avifauna, een gloednieuw hotel gaat bouwen langs de N11. Morssink vermoedt dat het huidige hotel en wegrestaurant op termijn zullen verdwijnen.

'Storm van verbazing en afkeuring'

Dat laatste ontkent John de Hoon, directeur van het vogelpark, ten stelligste. Volgens hem heeft het voorstel van D66 'een storm van verbazing en afkeuring' losgemaakt. Een verhuizing van het vogelpark ziet hij hoe dan ook niet zitten.

'Wij zitten al 70 jaar op deze historische plek en we willen hier graag blijven', reageert De Hoon. Hij stelt dat het stuk grond naast Archeon, waar nu volkstuinen liggen, meer dan drie keer zo klein is als het huidige onderkomen. 'We willen onze vogels juist meer ruimte geven. Dat komt dan in de knel.'

Buiten de gebaande paden

Alleen al ruimtelijk heeft het verhuizingsplan geen kans van slagen, stelt wethouder Van Velzen. 'Avifauna heeft een oppervlakte van 15 hectare. En de gedachte om het op de volkstuinen te doen, met 5 hectare, geeft aan dat het een indikking zou zijn. Dan is het geen vogelpark meer', vindt hij.

Desondanks wil D66 dat wel eens onderzocht zien worden. Morssink: 'Er zou uit een eerste scan kunnen komen dat de kosten veel te hoog zijn. Of dat het qua ruimte niet uitkomt. Maar we hebben het in de gemeente Alphen over onorthodoxe locaties voor woningbouw. Dan is dit idee wel buiten de gebaande paden.'

'Niet aan beginnen'

En dan is nog niet gesproken over de financiële gevolgen van een verhuizing. 'Je kunt op een bierviltje uitrekenen dat het niet verstandig is', aldus Avifauna-directeur De Hoon. Daarin krijgt hij bijval van de wethouder, die zegt: 'Dan moet je denken aan een bedrag boven de 50 miljoen euro. En wie gaat dat lappen? De gemeente niet, de provincie niet, het rijk niet. Kortom: een illusie, niet aan beginnen.'

