CDA wil avondklok in onrustige wijken in Leidschendam: 'Genoeg is genoeg'

'Dat is vrij radicaal', geeft CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont toe. 'Maar de onrust duurt nu al enkele weken. Genoeg is genoeg.' Volgens Dupont is de politie niet meer de baas op straat. 'Verschillende groepen jongeren dagen en schelden de politie en inwoners uit.' Dat zag Dupont met eigen ogen toen hij afgelopen week meeging met vrijwilligers van het buurtpreventieteam. 'Het geweld en de misdragingen zijn ongelimiteerd.'

De afgelopen weken zijn in de gemeente Leidschendam-Voorburg al meer dan tien auto's door brand verwoest. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag gingen weer twee auto's in vlammen op. Volgens Dupont is er ook sprake van een kat en muisspel tussen de politie en de jongeren. 'Jongeren rijden ook met auto’s door de wijk. Alles en iedereen wordt in de gaten gehouden.'

Avondklok en preventief fouilleren

Zodoende wil het CDA dat er een avondklok wordt ingesteld. Daarnaast wil de partij samen met de VVD en de ChristenUnie-SGP dat de politie de bevoegdheid krijgt om preventief te fouilleren. 'Extra ingrijpen wordt nu noodzakelijk', stelt Dupont. 'Nu het al drie weken aan de gang is, kun je je namelijk afvragen of de andere instrumenten werken.'

De fractievoorzitter van het CDA is zich bewust van de extra beperking voor de overige inwoners wanneer er een avondklok wordt ingesteld. 'Maar die mensen durven 's avonds vaak al niet meer de straat op. Ik hoor mensen zeggen: wij blijven liever binnen. En als er iedere avond iets in de fik gaat en je wordt uitgescholden, wat heb je dan liever? Mensen zijn het echt beu.' Dupont vindt dat er voor mensen die de hond 's avonds uit moeten laten een uitzondering wordt gemaakt. 'In dat geval heb je een duidelijk alibi.'

Spoeddebat

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hebben een spoeddebat aangevraagd. Donderdag wordt duidelijk of en wanneer dat spoeddebat er komt.

