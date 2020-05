Coronavirus: Aantal verkeersdoden licht gedaald tijdens coronacrisis

REGIO - Het aantal geregistreerde overledenen aan het coronavirus is opgelopen tot 5.562. Tot nu toe zijn er 43.211 bevestigde COVID-19 patiƫnten gemeld aan het RIVM. Volg het belangrijkste nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Betaald voetbal kan mogelijk al voor september worden hervat

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 52 sterfgevallen doorgekregen

Madurodam opent maandag weer de deuren voor bezoekers, in het weekend wordt er getest

Opbouw coronadorp voor daklozen bij stadion ADO Den Haag

Aantal verkeersdoden maar licht gedaald tijdens coronacrisis

Het aantal ongelukken is tijdens de coronacrisis gehalveerd, maar het aantal mensen dat in het verkeer is overleden is sinds de uitbraak van het virus maar nauwelijks gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het AD op basis van cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Tussen 16 maart en 26 april waren er op Nederlandse wegen in totaal 62 verkeersdoden. Dat aantal is maar iets minder dan in dezelfde periode afgelopen drie jaar: toen vielen er gemiddeld 65 verkeersdoden te betreuren. De cijfers zijn bovendien niet definitief: waarschijnlijk komen er nog één of twee dodelijke slachtoffers bij. Wie binnen 30 dagen na een ongeval overlijdt telt namelijk ook mee als verkeersdode.

De verklaring is mogelijk dat er minder files zijn, waardoor de ongevallen met simpele blikschade fors zijn afgenomen. De ongelukken die zich wél voordoen zijn ernstiger van aard. Per ongeval vallen er gemiddeld liefst 14 procent meer gewonden en doden.

Sportminister: betaald voetbal wellicht voor september hervat

Sportminister Martin van Rijn sluit niet helemaal uit dat het nieuwe seizoen in het betaald voetbal nog voor 1 september van start gaat. 'Het hangt ervan af onder welke condities dat zou kunnen. Dat is precies de reden waarom we de KNVB hebben gevraagd om een plan te maken, zodat we kunnen beoordelen wat wel en niet kan', zei hij voor de camera van de NOS. 'Ik heb me bereid verklaard om naar dat plan te kijken. Maar verder doe ik daar geen uitspraken over.'

Van Rijn sprak woensdag met Eric Gudde, de directeur van de KNVB, die onlangs namens de bedrijfstak om financiële steun vroeg. Volgens Gudde lijdt het betaald voetbal minimaal 300 miljoen euro schade door de coronacrisis. Het kabinet verbaasde zich over die uitspraken, ook omdat de voetbalbond niet met een concreet plan kwam.

Gudde heeft inmiddels begrip voor de kritiek vanuit Den Haag en beloofde binnen 2 of 3 weken met een plan te komen hoe de KNVB het betaald voetbal wil hervatten. Volgens minister Van Rijn heeft de KNVB niet om geld gevraagd tijdens het gesprek. Hij verklaarde afgelopen week al dat het kabinet geen 'grote zak met geld heeft klaarstaan.'

De Jonge: corona-check voor vliegvakantie is schijnveiligheid

Het idee van Corendon om all-inclusive vakanties aan te bieden waarbij reizigers vooraf op corona worden getest is niet verstandig. Dat vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij spreekt van 'schijnveiligheid'.

Het idee van de reisorganisatie is om vanaf eind juni naar een beperkt aantal bestemmingen reizen aan te bieden. Vakantiegangers worden dan vlak voor vertrek getest, en mogen eenmaal op de plaats van bestemming niet het hotel uit. Op die manier zou de kans op besmetting beheersbaar moeten zijn.

Maar De Jonge wijst erop dat sneltesten, en dan vooral die testen waarmee je kijkt of iemand het virus al heeft gehad, niet 'betrouwbaar genoeg' zijn. Hij noemt het een 'vorm van schijnveiligheid. Dat moeten we echt niet doen met elkaar. All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn.'