Coronavirus: Nog 410 coronapatiënten op intensive care

Betaald voetbal kan mogelijk al voor september worden hervat

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 28 sterfgevallen doorgekregen, er liggen nog 410 coronapatiënten op de intensive care

Madurodam opent maandag weer de deuren voor bezoekers, in het weekend wordt er getest

Opbouw coronadorp voor daklozen bij stadion ADO Den Haag

Tweede Kamer nog tot september gesloten voor bezoekers

Bezoekers zijn nog tot minstens 1 september niet welkom in de Tweede Kamer. De Kamer gaat wel weer vaker debatteren, maar vindt het nog niet verstandig om weer toeschouwers te ontvangen. De Kamer sloot 13 maart zijn deuren voor bezoek in de hoop het coronavirus buiten te houden. Normaliter komen er dagelijks honderden bezoekers langs, vooral jongeren. Zoveel aanloop zou het moeilijk maken voor de Kamerleden en hun medewerkers om bijvoorbeeld voldoende afstand te houden. Het Kamerbestuur heeft besloten de maatregel tot en met het zomerreces te verlengen.

De sluiting van het Kamergebouw voor belangstellenden is hoogst uitzonderlijk. Dat dat een halfjaar duurt, is sinds mensenheugenis niet voorgekomen. Belangstellenden kunnen veel debatten wel online volgen. De Grondwet schrijft voor dat die openbaar zijn.

Nog 410 coronapatiënten op de intensive care

Nog 410 Nederlandse coronapatiënten liggen op intensive cares. Dat zijn er 22 minder dan woensdag. Precies een week geleden behandelden de intensivecareafdelingen 584 mensen die het coronavirus hadden opgelopen. Het aantal ic-patiënten is in een week tijd met 30 procent gedaald. De daling gaat sneller dan in de afgelopen drie weken, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ruim een maand geleden behandelden intensivecareafdelingen meer dan 1400 coronapatiënten. Het was niet duidelijk hoever dat aantal nog zou stijgen. Door allerlei beperkingen is het aantal coronapatiënten op de ic's daarna gedaald. Sinds een paar dagen behandelen intensivisten meer patiënten om andere redenen. Op de intensive cares liggen 497 zogenoemde non-Covid-patiënten. Dat zijn er 23 meer dan woensdag.

Twee Leidse zwembaden maandag open

De Leidse zwembaden De Vliet en De Zijl gaan maandag 18 mei beperkt open, meldt mediapartner Sleutelstad. De zwembaden mogen alleen gebruikt worden voor banenzwemmen en doelgroepenlessen. Het buitenbad, het instructiebad, het peuterbad en de horeca van zwembad De Zijl blijven voorlopig gesloten. Bij zwembad De Vliet kan geen gebruik gemaakt worden van de ligweide en de horeca.

Het Vijf Meibad blijft voorlopig dicht. Met de opening van de twee zwembaden komt ongeveer veertig procent van de totale zwembadcapaciteit beschikbaar. In september hopen de zwembaden op negentig procent van de capaciteit te zitten.

Delft werkt aan plan voor terrassen en markt

De gemeente Delft hoopt volgende week een eerste plan klaar te hebben voor de terrassen en de markt in de stad. Er wordt gekeken of en hoe terrassen, zodra ze weer open mogen, meer ruimte kunnen krijgen, zodat bezoekers makkelijker anderhalve meter afstand kunnen houden. 'Je wilt de horecaondernemers de ruimte geven, maar het moet ook beheersbaar zijn qua bezoeken. Hulpdiensten en verkeer moeten ook de ruimte hebben. Het moet veilig zijn', zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt op Radio West. 'De plannen zijn nog niet kant en klaar.'

Daarnaast kijkt de gemeente of er geleidelijk meer kramen op de markt geopend kunnen worden. 'Doel is de openbare ruimte zó in te richten dat er, met inachtneming van de anderhalve meter, voldoende veiligheid en ruimte is voor ondernemers, bezoekers, de warenmarkt en terrassen.'

Trap waar Willem van Oranje is vermoord straks zo goed als nieuw

Museum Prinsenhof Delft heeft de gedwongen tijdelijke sluiting als gevolg van de coronacrisis aangegrepen om de trap waarop Willem van Oranje werd vermoord een onderhoudsbeurt te geven. De trap wordt geschuurd en in de was gezet, zodat hij weer klaar is om belopen te worden als het museum op 1 juni weer open gaat.

De historische trap wordt licht opgeschuurd omdat er kale plekken zijn ontstaan waar het vuil ingelopen is. Hierdoor is de eiken nerfstructuur grijs en dof geworden. Met het aanbrengen van een beschermende waslaag komt de glans in het hout terug en wordt verdere slijtage zo goed mogelijk voorkomen.

De trap wordt opgeknapt | Foto: Museum Prinsenhof/Marco Zwinkels

Aantal coronadoden erg laag, maar RIVM blijft voorzichtig

Het aantal doden door het coronavirus bleek donderdag gestegen met 28. Voor een doordeweekse dag is dat bijzonder laag. Toch blijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorzichtig. 'Het past binnen de dalende trend. Dat is positief. Maar je moet voorzichtig zijn om conclusies te trekken uit één dag. De cijfers verlopen grillig, het kan theoretisch zijn dat er morgen ineens een hoger getal is. Bovendien moeten we kijken wat het effect is van de versoepelingen vanaf deze week', laat een woordvoerder van het instituut weten.

Op woensdag had het RIVM 52 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Een dag eerder waren het er 54. Precies een week geleden, op donderdag 7 mei, meldde het RIVM 84 doden. De dag daarvoor steeg het dodental met 36, maar dat was na Bevrijdingsdag en dodenherdenking. Na vrije dagen is het aantal doden doorgaans lager. Op maandagen geven GGD'en bijvoorbeeld aan het RIVM door hoeveel patiënten in het weekeinde zijn overleden. Op dinsdagen ligt het aantal gemelde sterfgevallen daardoor meestal het hoogst.

Eind maart en begin april was de coronacrisis op zijn hevigst. Toen stierven ruim 150 mensen per dag. Sinds 24 april ligt het dagelijkse aantal doden onder de 100.

Consumentenbond: blij met nieuw voucherbeleid KLM

Dat gedupeerde reizigers binnenkort hun geld kunnen terugvragen of een aantrekkelijker voucher kunnen ontvangen, is positief. Dat laat de Consumentenbond weten in een reactie op een wijziging van het beleid van KLM. De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder aan reizigers de optie te geven om gelijk geld terug te krijgen als hun vlucht vanwege de coronacrisis niet doorgaat. Het andere alternatief, een voucher waarmee binnen twaalf maanden een nieuwe vlucht kan worden geboekt, wil KLM aantrekkelijker maken. Dat zou voor alle bestaande en nieuwe vouchers gelden.

Met het nieuwe voucherbeleid geeft KLM gehoor aan de nieuwe positie van de Nederlandse overheid. Den Haag gaat vanaf juli weer handhaven op de geldteruggarantie. Deze ommezwaai maakte de overheid na stevige kritiek en een dreiging om in te grijpen uit Brussel. Het Europese passagiersrecht schrijft voor dat een passagier moet kunnen kiezen tussen een omboeking of geldteruggave. Nederland handhaafde tijdelijk niet op die regel omdat luchtvaartmaatschappijen, die nu nauwelijks inkomsten hebben, massale terugbetalingen niet zouden aankunnen.

'We zijn blij met de stappen van KLM en met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om de aanbevelingen van Brussel te volgen', aldus een woordvoerster van de Consumentenbond. De organisatie benadrukt dat extra voucheropties veel mensen kunnen overhalen om die toch te accepteren. KLM komt binnenkort met een plan om de vouchers aantrekkelijker te maken. De Consumentenbond denkt bijvoorbeeld aan een prijsgarantie om naar dezelfde bestemmingen te vliegen of de optie om je voucher aan een andere persoon over te dragen.

Kunstmuseum Den Haag heropent op 1 juni

Het Kunstmuseum in Den Haag gaat op maandag 1 juni weer open. Om te voldoen aan de coronamaatregelen, kunnen bezoekers kiezen uit twee vaste routes door het gebouw, zodat er eenrichtingsverkeer ontstaat. Er moet vooraf een kaartje met een tijdslot worden gekocht. Het ticketsysteem hiervoor opent volgende week.

'We realiseren ons dat een bezoek aan het museum voorlopig anders zal zijn dan onze bezoekers gewend zijn. Toch zijn we blij dat we hen mogen ontvangen en een van onze primaire taken eindelijk weer kunnen vervullen: de kunst dicht bij de mensen brengen', laat het Kunstmuseum weten.

Dodental coronavirus stijgt met 28

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 28 nieuwe meldingen van overlijdens binnengekregen. Hierdoor komt het officiële dodental op 5590. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden overlijdens soms pas na enkele dagen doorgegeven.

De afgelopen 24 uur zijn er 27 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Sinds het begin van de uitbraak hebben 11.457 patiënten in het ziekenhuis gelegen met het virus. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 270 naar 43.481. Ook daar ligt het aantal werkelijke aantal besmettingen hoger dan officieel vastgesteld.

'Te weinig zorgwerkers voor reguliere en coronazorg'

Er zijn te weinig verpleegkundigen om coronazorg en reguliere zorg volledig naast elkaar te kunnen geven. Dit blijkt uit het advies van Chief Nursing Officer Bianca Buurman aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Buurman pleit voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Buurman is de belangrijkste adviseur van de minister over verpleegkundige zorg. Uit het advies blijkt dat het nog onduidelijk is welke invloed de coronacrisis heeft op het personeelstekort, maar 70 procent van de zorgverleners ervaart extra psychische belasting door de crisis.

Openbaar vervoer streeft naar 40 procent capaciteit

De bedrijven in het openbaar vervoer streven er naar op 1 juni een capaciteit van 40 procent te hebben. Om dit mogelijk te maken hebben de vervoerders een protocol opgesteld. Dit protocol is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In bus, tram en metro streven de bedrijven naar een capaciteit van 30 tot 40 procent, afhankelijk van het materiaal.

Ov-medewerkers worden door hun werkgevers geïnstrueerd over hoe zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Daarbij geldt dat waar mogelijk de afstand van 1,5 meter tussen medewerkers en reizigers wordt gehanteerd. Indien dat bij de uitvoering van de taken niet mogelijk is, dienen medewerkers zich te beschermen met mondkapjes. Ov-medewerkers met klachten kunnen zich laten testen op het coronavirus.

Bouw coronadorp bij stadion ADO Den Haag van start

De opbouw van het coronadorp bij het stadion van ADO Den Haag. | Foto: Regio15

De bouw van het coronadorp bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag is donderdagmorgen begonnen. In drie dagen tijd worden hier vijftig portocabins neergezet. In het nieuwe dorp moeten dak- en thuislozen worden opgevangen die niet in isolatie kunnen omdat ze geen eigen woning hebben.

Dak- en thuislozen worden nu opgevangen in twee hotels op Scheveningen, maar omwonenden klagen over een toename van de overlast. Vandaar dat de gemeente gekozen heeft voor een nieuw dorp bij het stadion van ADO Den Haag. De Eredivisie wordt op zijn vroegst in september pas hervat, waardoor er voldoende ruimte is op het parkeerterrein. De locatie is niet onomstreden, omdat mensen dit te ver van de stad vinden en het gevoel is ontstaan dat ze weggedrukt worden uit de stad.

Gemeentes roepen Zuid-Holland op cultuursector te steunen

Wethouders van veertien gemeenten in Zuid-Holland hebben de provincie opgeroepen de culturele sector te ondersteunen. De wethouders willen voorkomen dat er een kaalslag komt in het culturele landschap in de provincie. Met de brief sluiten de gemeenten zich aan bij de brandbrief die 24 schouwburgen en theaters aan de provincie hebben gestuurd.

Wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda is een van de ondertekenaars van de brief. 'Culturele organisaties in Gouda hebben een grote betekenis voor de stad, maar bovendien ook een sterke bovenlokale betekenis. Dit soort culturele instellingen trekken steeds meer publiek. Dat mag niet verloren gaan door de ongekende effecten die de coronacrisis voor deze sector heeft.'

College voor Rechten van de Mens opent meldpunt

Het College voor de Rechten van de Mens opent een meldpunt genaamd Goed Toegankelijk. Hier kunnen mensen terecht als ze knelpunten ervaren binnen de anderhalve metersamenleving. Volgens het college zijn winkels, horeca en andere dienstverlening niet voor iedereen toegankelijk. Vooral mensen met een beperking ervaren extra knelpunten. Met het meldpunt wil het college de problemen inventariseren en kijken welke oplossingen mogelijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren.

Schoolleiders tevreden over herstart basisscholen

De overgang van thuisonderwijs naar onderwijs in de klas is deze week op vrijwel alle scholen goed verlopen. Dit blijkt volgens de NOS uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1100 schooldirecteuren in het basis- en speciaal onderwijs. 'Er was vooral veel blijheid om de kinderen weer te zien', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Wel vragen de schoolleiders zich af of de coronamaatregelen goed nageleefd kunnen worden op school. 'Er zijn zorgen of de 1,5 meter afstand voor volwassenen wel gaat lukken en of iedereen na heropening wel gezond blijft.' Op 90 procent van de basisscholen zijn sinds de heropening leerlingen thuisgebleven. Het gaat naar schatting om 55.000 kinderen die de eerste dagen niet naar school zijn gekomen.

De heropening van de scholen is niet overal soepel verlopen. Bij het meldpunt 'Deuren weer geopend' van de Stichting Voor Werkende Ouders kwamen in drie dagen tijd 400 klachten binnen. Het gaat onder meer om ouders met een cruciaal beroep, die door de noodopvang worden geweigerd omdat de scholen nu weer open zijn. Ook zijn er klachten van ouders van wie de kinderen halve dagen naar school gaan, maar niet op hetzelfde moment.

Aantal verkeersdoden maar licht gedaald tijdens coronacrisis

Het aantal ongelukken is tijdens de coronacrisis gehalveerd, maar het aantal mensen dat in het verkeer is overleden is sinds de uitbraak van het virus maar nauwelijks gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het AD op basis van cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Tussen 16 maart en 26 april waren er op Nederlandse wegen in totaal 62 verkeersdoden. Dat aantal is maar iets minder dan in dezelfde periode afgelopen drie jaar: toen vielen er gemiddeld 65 verkeersdoden te betreuren. De cijfers zijn bovendien niet definitief: waarschijnlijk komen er nog één of twee dodelijke slachtoffers bij. Wie binnen 30 dagen na een ongeval overlijdt telt namelijk ook mee als verkeersdode.

De verklaring is mogelijk dat er minder files zijn, waardoor de ongevallen met simpele blikschade fors zijn afgenomen. De ongelukken die zich wél voordoen zijn ernstiger van aard. Per ongeval vallen er gemiddeld liefst 14 procent meer gewonden en doden.

Sportminister: betaald voetbal wellicht voor september hervat

Sportminister Martin van Rijn sluit niet helemaal uit dat het nieuwe seizoen in het betaald voetbal nog voor 1 september van start gaat. 'Het hangt ervan af onder welke condities dat zou kunnen. Dat is precies de reden waarom we de KNVB hebben gevraagd om een plan te maken, zodat we kunnen beoordelen wat wel en niet kan', zei hij voor de camera van de NOS. 'Ik heb me bereid verklaard om naar dat plan te kijken. Maar verder doe ik daar geen uitspraken over.'

Van Rijn sprak woensdag met Eric Gudde, de directeur van de KNVB, die onlangs namens de bedrijfstak om financiële steun vroeg. Volgens Gudde lijdt het betaald voetbal minimaal 300 miljoen euro schade door de coronacrisis. Het kabinet verbaasde zich over die uitspraken, ook omdat de voetbalbond niet met een concreet plan kwam.

Gudde heeft inmiddels begrip voor de kritiek vanuit Den Haag en beloofde binnen 2 of 3 weken met een plan te komen hoe de KNVB het betaald voetbal wil hervatten. Volgens minister Van Rijn heeft de KNVB niet om geld gevraagd tijdens het gesprek. Hij verklaarde afgelopen week al dat het kabinet geen 'grote zak met geld heeft klaarstaan.'

De Jonge: corona-check voor vliegvakantie is schijnveiligheid

Het idee van Corendon om all-inclusive vakanties aan te bieden waarbij reizigers vooraf op corona worden getest is niet verstandig. Dat vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij spreekt van 'schijnveiligheid'.

Het idee van de reisorganisatie is om vanaf eind juni naar een beperkt aantal bestemmingen reizen aan te bieden. Vakantiegangers worden dan vlak voor vertrek getest, en mogen eenmaal op de plaats van bestemming niet het hotel uit. Op die manier zou de kans op besmetting beheersbaar moeten zijn.

Maar De Jonge wijst erop dat sneltesten, en dan vooral die testen waarmee je kijkt of iemand het virus al heeft gehad, niet 'betrouwbaar genoeg' zijn. Hij noemt het een 'vorm van schijnveiligheid. Dat moeten we echt niet doen met elkaar. All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn.'