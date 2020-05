Zoektocht naar lichaam vijfde surfer Scheveningen hervat

De 23-jarige man is een van de vijf slachtoffers die maandagavond voor de kust van Scheveningen om het leven is gekomen. Een groep watersporters kwam bij het Noordelijk Havenhoofd in de problemen. De hulpdiensten slaagden er in om een man te redden, maar voor vijf andere ervaren watersporters kwam de hulp te laat. Twee van de slachtoffers werden maandag direct uit het water gehaald, terwijl het lichaam van twee andere overledenen dinsdagochtend geborgen kon worden. Het lichaam van de 23-jarige Delftenaar werd dinsdag wel gezien, maar spoelde weg voor de hulpdiensten het uit het water konden halen.

De zoektocht naar het laatste lichaam is donderdag weer hervat. Een duikteam van Defensie helpt met een zogenoemd Remus-team bij de zoektocht. Dit team werkt met een onderwaterrobot die is uitgerust met sonar, waardoor urenlang onder water gezocht kan worden. Woensdag werd hiermee de hele dag gezocht tussen de twee havenhoofden op Scheveningen in, omdat het lichaam van de man daar voor het laatst is gezien.

Verslagenheid

De dodelijke slachtoffers zijn tussen de 22 en 38 jaar oud en zijn afkomstig uit Delft en Den Haag. In de surfgemeenschap is met verslagenheid gereageerd op de dood van de vijf mannen. Bij surfschool The Shore ligt een bloemenzee en is een gedenkteken gemaakt met een zwart bord met vijf witte vissen erop. Ook hangen er op straat wetsuits halfstok op vlaggenmasten.

