Zoektocht naar vijfde slachtoffer surfdrama hervat: 'Elke surfer denkt, dat had ik ook kunnen zijn'

De 23-jarige man is een van de vijf slachtoffers die maandagavond voor de kust van Scheveningen om het leven is gekomen. Een groep watersporters kwam bij het Noordelijk Havenhoofd in de problemen. De hulpdiensten slaagden er in om een man te redden, maar voor vijf andere ervaren watersporters kwam de hulp te laat.

Twee van de slachtoffers werden maandag direct uit het water gehaald, terwijl het lichaam van twee andere overledenen dinsdagochtend geborgen kon worden. Het lichaam van de 23-jarige Delftenaar werd dinsdag wel gezien, maar spoelde weg voor de hulpdiensten het uit het water konden halen.

Verslagenheid

De zoektocht naar het laatste lichaam is donderdag weer hervat. Een duikteam van Defensie helpt met een zogenoemd Remus-team bij de zoektocht. Dit team werkt met een onderwaterrobot die is uitgerust met sonar, waardoor urenlang onder water gezocht kan worden. Woensdag werd hiermee de hele dag gezocht tussen de twee havenhoofden op Scheveningen in, omdat het lichaam van de man daar voor het laatst is gezien.

De verslagenheid op Scheveningen is donderdag nog onverminderd groot. Terwijl op zee de zoektocht naar het lichaam van het vijfde slachtoffer van het surfdrama onverminderd verder gaat blijven er mensen naar The Shore komen om de overledenen te herdenken. De slachtoffers zijn ervaren surfers tussen de 22 en 38 jaar oud. 'Elke surfer denkt, ik had dat ook kunnen zijn', legt een van de surfers het heersende gevoel uit.

Rollercoaster

De toeloop bij surfschool The Shore is ook donderdag groot. Drie van de slachtoffers van het surfincident werkten hier. De vader van een surfer komt met zijn kleinzoon bloemen en een beertje leggen. 'Wat is hier gebeurd? Hoe kon zulke ervaren jongens dit overkomen?'

'Mijn zoon kende de jongen die het heeft overleefd', legt de man uit. Hij probeert zich al die tijd voor te stellen wat ze in het water meegemaakt moeten hebben. 'Alsof je in een rollercoaster zit. Je weet niet waar je heen kunt. Hij had ook geen surfboard bij zich. Maar ja, twee anderen wel. En die herdenken we hier.’

LEES OOK: Stilte, rouw en verdriet bij bloemenzee Scheveningen: 'Mijn neef is nog niet gevonden'