Onderzoek naar zelfverdediging bij dodelijke steekpartij Uilebomen in Den Haag

De rechtbank gaat nog eens bekijken of er toch sprake was van zelfverdediging bij een dodelijke steekpartij aan de Uilebomen in Den Haag, waarbij een 47-jarige man het leven liet. Bloedsporen aan een deur van het appartementencomplex kunnen mogelijk aantonen of de 19-jarige verdachte stak uit noodweer.

In een appartementencomplex in het centrum van Den Haag werd op 27 augustus vorig jaar rond 5 uur 's ochtends de 47-jarige man doodgestoken. De 19-jarige Rotterdammer Felisionio S. zit al ruim acht maanden vast voor het levensdelict. De Haagse rechtbank hield woensdag de derde pro forma-zitting over de zaak. De verdachte was hierbij niet aanwezig, noch nabestaanden van het slachtoffer.

Advocaat Knoester vroeg om een onderzoek naar bloedspatten en veegsporen op de deur, waar het drama zich had afgespeeld. Een eerder verzoek was afgewezen. De raadsman had advies ingewonnen bij een deskundige die toonaangevend zou zijn bij studies naar bloedsporen. Aan de hand daarvan zou te reconstrueren zijn of het slachtoffer stond, half stond of op de grond lag toen hij werd gestoken.

Vechtmodus

Het scenario van de verdediging is dat de bewoner heel agressief op verdachte was afgekomen. Een getuige had gezien dat de 'lange, sterke man', in een vechtmodus was en zich groot maakte. Hij zou 'ik ga je vermoorden' en 'wil je dood' hebben geroepen. Felisionio zou zich verdedigd hebben. Volgens de advocaat kunnen bloedsporen dit scenario ondersteunen. Hij wilde verder laten uitzoeken of het slachtoffer drugs had gebruikt.

Het OM verzette zich woensdag tegen deze wensen, omdat de extra studies weinig meer zouden toevoegen aan wat al bekend is. Maar de rechters bepaalden dat het onderzoek van de deurpost toch van belang kan zijn voor de verdediging. In een aparte regiezitting met een deskundige van het NFI zal eerst worden bekeken of het onderzoek ook haalbaar is.

Zware jongens

De verdachte Rotterdammer zal voorlopig in zijn cel moeten blijven. Advocaat Knoester vroeg om schorsing van de hechtenis tot opname in het Pieter Baan Centrum mogelijk is. De 19-jarige verdachte zou in de gevangenis 'in constante angst' leven tussen 'zware jongens' en lijdt aan epilepsie. Maar de rechter wees dit verzoek af. De volgende zitting is op 29 juli.