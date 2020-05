Draaiende motor van auto haalt tientallen Delftenaren uit bed

Een draaiende motor van een auto heeft er voor gezorgd dat tientallen inwoners van een appartementencomplex aan de Parkzoom in Delft vannacht hun woning hebben moeten verlaten. De auto stond een tijd te draaien in de parkeergarage van het complex. Hierdoor ontstond een vreemde lucht, waarna de brandweer het hele complex uit voorzorg heeft ontruimd.

De brandweer kreeg kort na middernacht een melding van stankoverlast vanuit het Delftse appartementencomplex met een tiental woningen. Bij aankomst bleek al snel dat de lucht afkomstig was van een auto in de parkeergarage. 'Op het moment dat wij bij het complex waren, was de motor van de auto al uit, maar het was duidelijk dat deze enige tijd had gedraaid.'

Uit metingen van de brandweer bleek dat er een lichte verhoging aan koolmonoxide was. 'Uit voorzorg hebben we daarom het complex ontruimd om alle woningen te kunnen ventileren. Hierdoor hebben die mensen vannacht enige tijd op straat moeten wachten. Na ventilatie was de lucht weg en kon iedereen weer terug naar binnen', vertelt de woordvoerder.