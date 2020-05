Richard de Mos geen burgemeester van Den Haag

Richard de Mos is afgewezen als burgemeester van Den Haag. Ook Bert Blase zal niet de nieuwe burgemeester van de Hofstad worden. Dat schrijven de twee in een verklaring. De Mos en Blase solliciteerden beiden openlijk op de functie. 'In plaats van te kiezen voor openheid en transparantie, kiest de gevestigde orde voor achterkamertjes', reageert De Mos.

Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en Bert Blase die waarnemend burgemeester in Heerhugowaard is maakten hun sollicitatie zelf bekend. Dat is niet gebruikelijk, maar ze wilden hiermee duidelijk maken dat wat hun betreft de burgemeestersprocedure transparanter moet worden.

Ze zijn allebei op gesprek geweest bij Jaap Smit, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Smit maakt de eerste selectie en stuurt de 'geschikte' kandidaten vervolgens door naar de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit raadsleden voert vervolgens in het diepste geheim gesprekken met sollicitanten en kiest, samen met de gemeenteraad de nieuwe burgemeester.

'Black box'

Maar zover zijn De Mos en Blase niet gekomen. Volgens de twee heeft Smit beide kandidaten laten weten dat zij niet tot zijn selectie behoren. 'De actie van de commissaris illustreert precies de black box die de hele gang van zaken is', schrijven de twee in een verklaring. 'Zonder openbaarheid en zonder verantwoording wijst de commissaris kandidaten af die het hem lastig maken. Niemand heeft zicht op dit proces. (…) Den Haag krijgt dus een burgemeester die niet zijn nek heeft uitgestoken door zijn sollicitatie openbaar te maken en die ongetwijfeld afkomstig is van een gevestigde partij.'

De Mos: 'Het is bizar dat de bekendste en belangrijkste bestuurder van de stad in een schrale partijpolitieke tombola wordt verkozen, in het geheim en achter gesloten deuren. In plaats van te kiezen voor openheid en transparantie, waarbij kandidaten op campagne gaan en in debat gaan met elkaar en met de stad, blijft de gevestigde orde kiezen voor achterkamertjes, de banencarrousel en sferen der geheimzinnigheid uit een achterhaald en ondemocratisch systeem.'

'Onzichtbare macht'

Bert Blase zegt dat hij zich blijft hard maken voor een doorzichtige procedure. 'Natuurlijk was ik hiervoor gewaarschuwd', zegt Blase. 'De commissaris heeft in deze procedure veel onzichtbare en ongecontroleerde macht. Dat is echt niet meer van deze tijd. Ik blijf mij daarom inzetten voor openbaarheid. Onze bevolking is daar allang aan toe.'

Wie de andere kandidaten zijn die gesolliciteerd hebben, is niet bekend. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester voor 1 juli is gekozen. Op die datum vertrekt waarnemend burgemeester Johan Remkes.