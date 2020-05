Jim Bakkum en Glennis Grace zingen voor zieke baby Jayme: 'Dit nummer mocht niet ontbreken'

Zieke Jayme moet wachten op een levensreddend medicijn | Foto: Omroep West

De eenjarige Jayme heeft Spinale Musculaire Atrofie (SMA) waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd raakt en de twee jaar niet zal halen. Jayme ondergaat nu behandelingen met een middel dat de verlamming vertraagt, maar een injectie met een nieuw medicijn zou de spierafbraak stoppen. Jim Bakkum zet zich in om dit middels een inzamelingsactie te bewerkstelligen.

'Muziek bindt. En hiermee hadden we weer een goed moment gecreëerd om nieuwe donateurs te werven en heel veel prominenten het te laten delen', aldus Jim tegen Omroep West over zijn motivatie om in actie te komen voor Jayme. De zanger was ook direct geraakt door de levenslust die afstraalt van de kleine spruit. 'In zijn ogen zit iets enorm kwetsbaars maar tegelijkertijd iets heel krachtigs.'

In een dag 100.000 euro opgehaald

Het lied is geschreven door Jims vrouw, musicalactrice Bettina Holwerda. 'We zoeken allerlei manieren om aandacht te vragen hiervoor, en een nummer mocht niet ontbreken', aldus Jim. In een dag tijd werd meteen meer dan 100.000 euro opgehaald. 'Zodat de teller ineens op 701.000 euro stond. De weg is nog lang naar 1,9 miljoen, maar het is nu veel minder ver weg en er is hoop voor de ouders gecreëerd.'

Volgens de 32-jarige zanger spreekt de tekst van het nummer voor zich. 'Het gaat over een ouder die in donkere tijden alles vergeet als -ie naar z'n kind kijkt. Dan is alles goed. En de wereld te allen tijde mooier willen maken voor je kinderen, hoe ziek ze ook zijn.'

