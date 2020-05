Reguliere zorg in ziekenhuizen weer zachtjes aan op gang

'We zijn heel erg blij dat we de gewone zorg weer kunnen opstarten', zegt Daniëlle Horbach van de raad van bestuur van het HMC, 'Dat we ook weer zorg kunnen gaan bieden aan anderen dan coronapatiënten en aan acute gevallen. Tegelijkertijd moeten we ons eigen enthousiasme en het enthousiasme van de patiënten een beetje temperen.'

De ziekenhuizen moeten rekening houden met de anderhalve meter-regel, waardoor er minder mensen in het ziekenhuis kunnen zijn dan voor de corona-uitbraak. Ook moet er vaker worden schoongemaakt. 'We kunnen niet zoveel mensen tegelijk helpen als vroeger. Het kan dus zijn dat mensen nog even moeten wachten.' Wel roept Horbach mensen op om de zorg niet te mijden als er echt wat is: 'Het is veilig in het ziekenhuis!'

Veiligheid

Bij alle ziekenhuizen staat de veiligheid voorop. Er wordt gescreend aan de deur op griepachtige verschijnselen en in het HMC wordt aan de voordeur de temperatuur gemeten. Er zijn veilige looproutes, de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd in de wachtkamer en spreekkamer. Uiteraard worden geen handen geschut en wordt er gehoest in de elleboog.

In het Langeland Ziekenhuis en het HMC wordt gevraagd alleen naar een afspraak te komen. In bijvoorbeeld het Reinier de Graaf Gasthuis mag er maximaal één iemand mee.

Even geduld

Wie er nu als eerste geholpen wordt hangt af van de ernst van de klachten. De artsen bepalen door middel van triage bij wie de behandeling het snelst opgestart moet worden. Zij handelen op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Horbach: 'Vanuit het ziekenhuis nemen we contact op met de mensen die nu kunnen komen. Helaas zullen veel patiënten ook nog even geduld moeten hebben.'

In het HMC hebben drie poliklinieken proefgedraaid met het 'nieuwe werken'. Orthopeed Jan-Willem Swen deed daaraan mee. 'We zullen daar waar het kan bellen of beeldbellen, maar we ontkomen er niet aan dat we mensen ook fysiek willen zien. Bij het lichamelijk onderzoek zullen we de anderhalve meter niet altijd in acht kunnen nemen. Maar omdat én de patiënten én wij gescreend worden op hoesten en temperatuur, maak ik me geen zorgen over besmetting.'

Houd je aan de tijd

Eén van de tips die Swen aan zijn collega's mee wil geven is: 'Houd je aan je tijdslot. Je kan maar een beperkt aantal mensen in de wachtkamer hebben, als jij dan uitloopt loopt, heb je kans op teveel mensen in de wachtkamer. Houd je ook aan de tijd als je mensen bijvoorbeeld naar radiologie stuurt, want daar zitten ze met hetzelfde probleem.'

Horbach voegt daar aan toe: 'Zo goed als we tijdens het coronavirus samenwerken, zo goed moet dat ook bij het opstarten van de reguliere zorg. We moeten de beschikbare ruimte met z'n allen delen. Dat vraagt om coulance naar elkaar.' Swen: 'Als wij ons met zijn allen aan de regels houden, óók de patiënten, hebben we het meeste kans dat we zoveel mogelijk van de uitgestelde zorg kunnen verwerken. En dat doen we heel graag!'