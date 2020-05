Lekker weg in eigen land: 'We hebben 200 procent meer boekingen dan normaal'

In de veiligheidsregio Hollands Midden mochten de campings vanaf 1 mei al gedeeltelijk open, maar onder strikte voorwaarden. Zo moeten de toiletgebouwen voorlopig nog gesloten blijven. Toen premier Mark Rutte vorige week bekendmaakte dat de campings vanaf 1 juli - als alles goed gaat - weer helemaal open mogen, stonden telefoons bij campings roodgloeiend.

'Gelijk na de persconferentie kwamen de eerste belletjes en mailtjes. Ik denk dat ik de eerste dagen twintig reserveringen per dag had', zegt eigenaar Marc Warmerdam van camping Op Hoop van Zegen in Noordwijkerhout.

Dat beamen andere campingeigenaren. 'Er stroomden direct ontzettend veel reserveringen binnen voor de zomervakantie. Normaal gesproken hebben we voornamelijk reserveringen vanaf half juni, maar nu beginnen mensen nu al te boeken voor de zomervakantie', zegt Amanda van den Burg van camping De Wulp in Noordwijk.

Amanda van den Burg (tweede links) en haar familie bij camping De Wulp. | Foto: Omroep West

Ook Angèle van der Hulst van camping Spijkerboor merkt dat. 'Normaal is het rond deze tijd mondjesmaat, maar nu loopt het storm. Mensen willen er zeker van zijn dat ze op vakantie kunnen. Ze gaan voor het zeker, in plaats van af te wachten.' Amanda: 'Als mensen horen dat alle Nederlanders voornamelijk binnen het land op vakantie gaan, dan denken ze: we moeten er snel bij zijn.'

Brancheorganisatie Hiswa-Recron ziet dat mensen nog wat afwachtend zijn. Toch merken ook zij dat de boekingen onder hun leden de laatste dagen aantrekken. Marc is daar blij mee. Hij kan niet wachten om weer volledig open te gaan. 'Het is mijn lust en mijn leven, dus als je dan weer je werk mag doen, ben je heel erg blij.'

Hij loopt een rondje over de camping. 'Hier zijn de toiletten en douches', zegt hij en draait de deur van het slot. 'Ze zijn nu nog dicht, maar wel al zo ingericht dat ze per 1 juli open kunnen.' Met rood-witte linten is de helft van de wasbakken en douches afgezet. Ook wil hij gaan werken met een tijdslot.

De campingeigenaren verwachten dat de plekken deze zomer vooral gevuld zijn met Nederlanders. Boekingen uit andere landen, zien ze nauwelijks terug in hun reserveringen. Amanda van De Wulp: 'Normaal gesproken hebben we veel Duitse gasten, nu zijn er bijna alleen maar Nederlandse boekingen.'

