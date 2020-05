'We zijn tot het uiterste gegaan om die mensen uit het water te halen'

De grootschalige operatie is de ervaren vrijwilligers van het Scheveningse reddingsstation niet in de koude kleren gaan zitten, zo vertelt KNRM-woordvoerder Arie Verbaan voor de camera van Omroep West. 'Het strand en de branding lagen helemaal vol met schuim en er stond een behoorlijke wind. We zijn met alle hulpdiensten tot het uiterste gegaan om die mensen uit het water te halen.'

Woordvoerder van KNRM Scheveningen Arie Verbaan | Omroep West

De zoekactie heeft niet kunnen voorkomen dat vijf surfers tussen de 22 en 38 jaar oud om het leven kwamen. Eén surfer overleefde. Verbaan zegt niet eerder met een dergelijke tragedie te maken te hebben gehad. Een aantal vrijwilligers van het reddingsteam kende een aantal van de slachtoffers. De klap is dan ook hard aangekomen. 'Op het moment zelf ben je alleen maar bezig met zoeken, je bent aan het redden; wat kan ik doen om die mensen uit het water te halen. Maar ook voor hen is het een heftige actie, ja. Hoe het met ze gaat moet nog blijken.'

Onderzoek

Volgens Verbaan waren de weersomstandigheden met de dikke laag schuim en hoge waterstand uitzonderlijk, maar speculeren over de toedracht van het ongeluk wil hij beslist niet. Ook wil hij niet vooruitlopen op eventuele maatregelen, zoals een surf- of zwemverbod bij dergelijke weersomstandigheden. 'Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. Aan de hand daarvan zullen er wel of geen maatregelen komen, dat is aan de gemeente.'

'Bij dit soort acties nemen wij vrij van ons werk en halen we alles uit de kast' - Arie Verbaan, KNRM Scheveningen

De hulpdiensten en de KNRM zoeken donderdag verder naar het vijfde slachtoffer, de 23-jarige Matthijs uit Delft. 'Bij dit soort acties nemen wij vrij van ons werk en halen we alles uit de kast. Wij blijven zoeken. We hopen dat het slachtoffer gevonden wordt, zodat de familie afscheid kan nemen. Zij zitten nu in onzekerheid en dat is vreselijk.'

