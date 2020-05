OM: '31-jarige Alphenaar absolute leider van drugsbende'

Het viertal zou vanuit shishalounge Meet & Greet in Alphen aan den Rijn zeker maandenlang drugsgeld hebben witgewassen. Sinds een grootscheepse inval in februari is het café aan de Van Nesstraat gesloten. Daarbij trof de politie - ook in garageboxen en woningen van de verdachten - ruim 100.000 euro contant geld en bijna 25 kilo hennep aan.

Volgens het OM is dat het werk van een 'fikse organisatie', waarin de broers Mohammed (31) en Zakaria (33) H. een sleutelrol vervullen. 'In de gemeente Alphen was de familie H. wijd bekend', aldus officier van justitie Christine Offers.

'Hoe komen ze aan zóveel geld?'

'Mensen vroegen zich af hoe die broers aan zoveel geld kwamen. Ze droegen peperdure kleding en hadden meerdere auto’s, maar ze woonden in een sociale woning en hadden geen gewone baan.' Mohammed H. beweert een groot geldbedrag in het Schevenings casino te hebben gewonnen en dat hij daarom zonder financiële zorgen zat.

Advocaten van de verdachten wijzen erop dat het in deze zaak 'slechts' om softdrugs gaat. Maar daar wil de officier niets van weten. 'Je zou kunnen zeggen: het is toch maar hennep. Die verzuchtingen heb ik zelfs bij de politie weleens gehoord. Maar die zijn wat mij betreft niet terecht, omdat het handelen en kweken van hennep en alle bijkomende criminaliteit een groot ondermijnend karakter hebben in Nederland.'

Opgepakt na overtreden coronaregels

Van de vier verdachten mag alleen Yassine H. (31) voorlopig op vrije voeten blijven. Badreddine B. (26) was eerder ook tijdelijk vrijgelaten, maar werd binnen twee dagen alweer opgepakt. Hij hield zich namelijk niet aan de coronaregels en stapte met nog twee andere mannen in een auto. Naar eigen zeggen om in de natuur te gaan wandelen.

Een verzoek van zijn advocaat om opnieuw de gevangenis te mogen verlaten, wordt door de rechtbank afgewezen. Datzelfde geldt voor Zakaria en Mohammed H., die net als Badreddine B. obesitas heeft en kampt met fors overgewicht.

Cocktail van medische klachten

Deze 31-jarige Alphenaar wordt door het OM gezien als absolute leider van de drugsbende. Zijn advocaat zegt dat Mohammed H. 'een cocktail van medische klachten' heeft, waaronder een posttraumatisch stressstoornis (PTSS).

Medewerkers van de douane helpen bij het doorzoeken van de shishalounge | Foto: Omroep West

Hoewel hij tot nu toe steeds heeft gezwegen tegenover politie en justitie, neemt hij evenals de twee andere gedetineerde verdachten het woord via een videoverbinding in de rechtbank. 'Ik heb geen vertrouwen meer in de politie. Die bedreigt mij en mijn gezin en wil ons kapotmaken', verklaart hij licht geëmotioneerd.

‘Ik zit als een rat in de val’

Zijn oudere broer Zakaria H. heeft diabetes en valt daarmee in een risicogroep. 'Ik zit als een rat in de val. Als ik hier blijf, zijn mijn dagen geteld', geeft hij aan vanuit de gevangenis.

Het pleidooi dat de verdachten in detentie grotere kans hebben op een coronabesmetting, veegt zowel het OM als de rechtbank van tafel. Officier van justitie Offers vindt de combinatie van tapgesprekken, videobeelden en de aangetroffen hennep 'meer dan genoeg' bewijsmateriaal dat de vier Alphenaren samen in drugs hebben gehandeld. Dat deden ze zelfs in België en Frankrijk.

Nog vier andere verdachten

Wel heeft de rechtbank ingestemd met het verzoek van Mohammed H.'s advocaat om de geluidsopnames van alle tapgesprekken beschikbaar te stellen. Verder heeft het OM nog eens vier andere verdachten op het oog, onder wie de eigenaar van shishalounge Meet & Greet, maar het onderzoek naar hen loopt nog.

De rechtszaak wordt in augustus vervolgd, maar nog niet inhoudelijk. Daarvoor moet eerst bekeken worden of er nader onderzoek nodig is.

