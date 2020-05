Opnieuw zittingsdag in Caloh Wagohproces

Het omvangrijke liquidatieproces Eris, dat zich richt op motorclub Caloh Wagoh, gaat vrijdag verder. Een van de hoofdverdachten is Delano R. alias 'Keylow' (50) uit Den Haag. De groep zou, in wisselende samenstelling, moorden hebben gepleegd voor meerdere opdrachtgevers onder wie de bekende crimineel Ridouan T. Het proces draait inmiddels om elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn gelukt.

'Moord op bestelling', zei het Openbaar Ministerie (OM) eerder. Op 6 mei wijdde de rechtbank een zittingsdag aan een groep van zes verdachten in de zaak. Vanwege de coronamaatregelen houdt de rechtbank twee zittingen, om niet al te veel mensen in het gerechtsgebouw en de zittingszaal te hebben. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde zaal van het Justitieel Complex Schiphol.

Tijdens die eerdere zittingsdag bleek dat het onderzoek nog in volle gang is. Er is namelijk bekend gemaakt dat er een nieuwe verdachte is aangehouden voor de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55) in Spijkenisse in 2017. Het gaat om een 42-jarige man uit Delft, de president van de Haagse afdeling van de motorclub Chaloh Wagoh.

Moord Wateringse Veld

In totaal zitten er nu drie verdachten vast voor de moord op de zakenman. Twee andere verdachten komen uit Den Haag. Zij zijn vorige maand aangehouden. De Delftse man zou destijds de chauffeur zijn geweest, de twee andere mannen zouden op het slachtoffer hebben geschoten.

Een andere moord was op een parkeerplaats in Wateringse Veld in 2017. Hierbij kwam de 39-jarige Farid Souhali om het leven. Hij werd op Tweede Paasdag doodgeschoten op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. De politie trof hem laat op de avond dood aan in zijn auto.

'Delano R. leider van de groep'

Delano R., alias Keylow, zou volgens het OM de leider van de groep zijn geweest. Bij hem werd een schat aan bewijs gevonden in de vorm van een grote hoeveelheid geheime communicatie over moorden, die hij had bewaard. R. is mede-oprichter van Caloh Wagoh.

Een andere kurk waarop het bewijs drijft, wordt gevormd door de verklaringen van de kroongetuige in het onderzoek Eris, Tony de G. Hij was zelf onderdeel van een moordcommando, maar meldde zich na de liquidatie van Jair Wessels op 7 juli 2017 als spijtoptant.

Ridouan T.

De in december in Dubai opgepakte Ridouan T. zou de belangrijkste 'klant' van de bende zijn geweest. Het OM heeft nog niet besloten of het hem in de zaak-Eris gaat vervolgen. Taghi wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, dat Marengo heet. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.

De coronamaatregelen leiden tot vertraging in het Eris-onderzoek, zei het OM vorige week. Verhoren van verdachten en getuigen zijn uitgesteld. Hoe ernstig de vertraging uiteindelijk zal zijn, is op dit moment niet te voorspellen. Vooralsnog staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland voor volgend jaar.

Verslaggever Miranda van Dam is vanaf bij de zitting aanwezig.