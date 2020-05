16-jarige jongen hoort celstraf eisen na verzet bij aanhouding

Acht dagen cel en een voorwaardelijke PIJ-maatregel, dat is jeugd-TBS. Dat hoorde een 16-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn donderdag eisen. Zijn advocaat is verbijsterd.

De 16-jarige jongen werd begin september aangehouden, nadat zijn vader 112 had gebeld. Volgens advocaat Sander Rens van de jongen was dit de afspraak met de politie. Er zou dan een wijkagent komen die de gemoederen kwam sussen. Het gezin was bekend bij de hulpverlening.

Maar in plaats van de wijkagent kwamen er twee andere agenten. De jongen werd aangehouden, maar verzet zich en beledigde de agenten. Hij zat uiteindelijk acht dagen vast en werd vervolgens uit huis geplaatst.

'Nachtmerrie'

Volgens advocaat Rens is de nu geëiste straf veel te hoog. Hij valt vooral over de PIJ-maatregel. 'Die is in het leven geroepen voor heel andere misdrijven', meent hij. Het gezin leeft volgens hem in een nachtmerrie leven omdat de vader zelf de politie heeft gebeld, maar nooit zou hebben gewild dat zijn zoon werd aangehouden.

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak. 'Mijn client weet dat hij te ver is gegaan', zegt advocaat Rens. 'Maar als hij die PIJ-maatregel krijgt opgelegd overweeg ik toch heel serieus hoger beroep.'