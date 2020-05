Coronavirus: kabinet trekt 500 miljoen uit voor onderwijs in coronacrisis

Het aantal geregistreerde overledenen aan het coronavirus is opgelopen tot 5.643. Tot nu toe zijn er 43.681 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Volg het belangrijkste nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 53 sterfgevallen doorgekregen, er liggen nog 410 coronapatiënten op de intensive care

Madurodam opent maandag weer de deuren voor bezoekers, in het weekend wordt er getest

Ziekenhuizen vragen extra geld door extra kosten coronavirus

Aantal gewerkte uren in Nederland historisch sterk gedaald

Kabinet trekt 500 miljoen uit voor onderwijs in coronacrisis

Wil je teruglezen wat er donderdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Kabinet trekt 500 miljoen uit voor onderwijs in coronacrisis

Het kabinet trekt bijna 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs in de coronacrisis. Er gaat onder meer 200 miljoen rechtstreeks naar studenten in hun laatste studiejaar, die vertraging oplopen door de crisis. Daarnaast gaat er 244 miljoen euro naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo om achterstanden in te halen.

Studenten die zich komend collegejaar weer inschrijven, maar voor eind januari 2021 afstuderen, krijgen een tegemoetkoming, die neerkomt op zo’n drie maanden les- of collegegeld. Het ministerie van Onderwijs gaat ervan uit dat deze mensen zonder de crisis deze zomer zouden zijn afgestudeerd.

Studenten in het hoger onderwijs krijgen 535 euro, mbo’ers die een bol-opleiding volgen 300 euro en mbo’ers in een bbl-opleiding combineren 150 euro. Dat geld krijgen ze, mits ze op tijd hun diploma halen, in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Studenten in het hoger onderwijs van wie de aanvullende beurs deze zomer afloopt, krijgen eenmalig 1500 euro. Mbo-studenten met een basisbeurs die zou aflopen, kunnen op 800 euro rekenen.

Minister-president Curaçao: Nederland stelt onrealistische eisen

Volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath verbindt Nederland "onrealistische eisen" aan nieuwe coronasteun. Volgens hem moet Curaçao er meer aan doen om "economisch, financieel en mentaal" zelfstandig te worden. Tijdens een persconferentie in de aanloop naar gesprekken in Nederland over de steun benadrukte hij "geen loopjongen" van Nederland te zijn.

De voorwaarden die Nederland stelt zijn niet te streng, verklaarde staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) vrijdag na overleg met de gevolmachtigde ministers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten over de verlenging van de coronasteun aan die landen in het Koninkrijk. Daar viel nog geen beslissing over het nieuwe steunpakket. De gevolmachtigde ministers willen eerst nader overleg met hun regeringen. Woensdag komt er meer duidelijkheid.

Rode Kruis heeft hulplijn in het Chinees

Het Nederlandse Rode Kruis biedt nu ook een hulplijn aan via WhatsApp in het Chinees; de talen Mandarijn en Kantonees. Chinezen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en met vragen zitten over het coronavirus in Nederland kunnen er terecht.

Toen het Rode Kruis twee weken geleden de hulplijn voor onder meer de Marokkaanse en Turkse gemeenschap opende, kwam kort daarna ook de vraag vanuit de Chinese samenleving om hen op dezelfde manier te ondersteunen.

RIVM meldt 53 nieuwe overlijdens aan coronavirus

Er zijn de afgelopen 24 uur 53 gevallen gemeld waarbij iemand is overleden die positief getest was op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Het officiële aantal doden aan het virus komt hiermee op 5643. Het werkelijke aantal mensen die in Nederland aan het virus is overleden ligt hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook daadwerkelijk wordt getest.

Het afgelopen etmaal zijn er 35 patiënten opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Hierdoor hebben er 11.492 mensen met het virus in het ziekenhuis gelegen. Hoeveel er inmiddels zijn genezen is niet bekend.

In de afgelopen 24 uur zijn er tweehonderd nieuwe positieve tests gemeld bij het RIVM. Omdat niet iedereen die mogelijk besmet is wordt getest ligt het werkelijke aantal mensen die het coronavirus heeft gehad hoger dan de 43.681 waar de teller nu op staat.

Omzetverlies 45 miljard euro voor bedrijven die steun hebben gevraagd

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben in totaal 45 miljard euro aan omzet verloren. Dat blijkt uit berekeningen van ABN Amro. Bedrijven kunnen met de maatregel tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen. Vooral groothandels, winkels, horecaondernemingen en industriële bedrijven lijden flinke omzetverliezen door de crisis.

Vorige week maakte het UWV bekend dat meer dan 121.000 bedrijven een NOW-aanvraag hebben gedaan. De aanvragers verwachten tussen maart en juli gemiddeld zeventig procent minder om te zetten. Bij de betrokken bedrijven werken in totaal bijna 2 miljoen mensen.

Vorige week honderd mensen meer overleden dan normaal

In de week van 4 mei zijn er honderd mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, het RIVM en het Amsterdam UMC. De organisaties schatten dat er vorige week drieduizend mensen zijn overleden, terwijl dit in een normale week er 2900 zouden zijn geweest.

In de negen weken van de coronacrisis zijn er negenduizend mensen meer overleden dan gemiddeld. Er zijn bijna 36.000 mensen overleden in die negen weken, terwijl 27.000 overlijdens normaal is. Dit is een oversterfte van 32 procent.

Met drieduizend ligt het aantal mensen dat zijn overleden onder het gemiddelde van dit jaar voor de uitbraak van het coronavirus. In de eerste tien weken van dit jaar overleden gemiddeld 3134 mensen per week. De sterfte bereikte in week 14 een maximum van 5078.

Schouten: Onderzoek relatie corona en luchtkwaliteit vooral zorgvuldig

Minister Carola Schouten laat zich niet opjagen door politici en artsen die willen dat het onderzoek van het RIVM naar de relatie tussen de luchtkwaliteit en het coronavirus zo snel mogelijk wordt afgerond. Internationaal onderzoek wijst er op dat in gebieden met vieze lucht meer mensen overlijden aan het virus. Zonder meer informatie zijn regio's minder goed voorbereid op een eventuele tweede golf zeggen politici en medici in het AD.

Volgens de minister is het echter vooral belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt. Hoe snel het onderzoek gaat 'is aan het RIVM', zegt Schouten. Ze benadrukt dat het onderzoek alleen wat oplevert als het 'goed en netjes' is gedaan.

Minister hoopt dat minder kinderen thuisblijven van school

Minister Arie Slob (Onderwijs) hoopt dat er nog meer kinderen volgende week naar school gaan. Hij maakt zich geen zorgen om de tienduizenden kinderen die afgelopen week nog niet naar de basisschool zijn gegaan. Volgens de minister is de groep erg divers en hij verwacht dat het aantal bij het volgende peilmoment al flink is teruggelopen.

Uit een peiling onder de schoolleiders blijkt dat ongeveer 50.000 kinderen nog thuis zitten. Volgens de schoolleiders hebben de meeste een goede reden, ze zijn ziek of vallen in een risicogroep. Met anderhalf miljoen kinderen die wel weer les hebben gevolgd in de klas maakt de bewindsman zich daarom geen zorgen om de thuisblijvers.

Nederlandse economie krimpt snelst sinds 2009

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met het snelste tempo sinds de financiële crisis gekrompen. Mede door de verplichte sluiting van de horeca kwam het bruto binnenlands product (bbp) 1,7 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

'In maart kreeg de economie door het virus een frontale botsing', legt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. De enige keer dat de krimp hoger uitviel was in het eerste kwartaal van 2009. Door de financiële crisis kromp de economie toen met 3,6 procent. De daling komt vooral door de stilstand van het leven in maart. In die maand gaven huishoudens gemiddeld 6,7 procent minder uit dan een jaar geleden. Dit is de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog.

Noordwijk OpenUp: Twee parkeerterreinen open

De gemeente Noordwijk gaat langzaam weer meer open. Zo blijven dit weekend de parkeerterreinen Wantveld en Langevelderslag voor het eerst in weken in het weekend weer open. De parkeerterreinen waren afgesloten om mensen te ontmoedigen om in Noordwijk naar het strand te gaan.

De gemeente waarschuwt bezoekers wel om afstand te houden en als het toch weer te druk wordt dan zullen de parkeerplaatsen en de toegangsweg opnieuw weer afgesloten worden. Ook roept de gemeente fietsers en motorrijders op om niet niet samen de weg op te gaan. De voorbije weken waren er volgens de gemeente wel grote groepen aan het rijden.

Nieuwe aanpak FIOD tegen coronafraude

De fiscale opsporingsdienst (FIOD) gaat met een nieuwe aanpak de strijd aan met coronafraudeurs. Normale onderzoeken van de dienst zijn complex en duren lang, nu gaan medewerkers van de FIOD bij mensen langs. 'We bellen aan en zeggen: 'Luister, we hebben je in de smiezen. En we waarschuwen je, als je hiermee doorgaat, zitten daar gevolgen aan', legt teamleider Martine Suijkerbuijk uit in De Telegraaf.

De afgelopen twee maanden kwamen er tweehonderd signalen van coronafraude binnen. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om oplichting via handel in beschermingsmiddelen, zoals het voor veel geld aanbieden van niet-bestaande medische mondkapjes.

Banken steunen bedrijven met 11 miljard euro

De steun van Nederlandse banken aan het bedrijfsleven is inmiddels opgelopen tot meer dan 11 miljard euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) worden bijna 143.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen.

Het steunbedrag loopt gestaag op. Twee weken terug ging het nog om 7 miljard euro, en twee weken daarvoor om 5,4 miljard euro. Ook het aantal bedrijven dat wordt geholpen groeit duidelijk. Dit waren er bij de vorige peiling nog ruim 111.000.

Ziekenhuizen vragen extra geld

Het is voor ziekenhuizen niet mogelijk de extra kosten die ze maken door de coronacrisis op te vangen binnen de afspraken die ze hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Dat zegt David Jongen, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegen het FD. De ziekenhuizen vragen daarom het ministerie van VWS om extra geld.

Zo kosten de 550 extra bedden op de intensive care een miljoen euro per stuk. Daarnaast moeten afspraken over de maximale groei van de ziekenhuiszorg herzien worden, vindt Jongen. De ziekenhuizen moeten naar 0% groei toe, maar dat zal door de extra stroom patiënten lastig worden. Ziekenhuizen en verzekeraars onderhandelen al geruime tijd over compensatie. Ziekenhuizen hebben wel voorschotten gekregen, maar die moeten later verrekend worden.

CDA-ondernemers: stop met thuiswerken

De ondernemersclub van het CDA roept op om te stoppen met het zoveel mogelijk thuiswerken. Volgens het AD hebben de ondernemers een brandbrief geschreven aan partijgenoten om mensen uiterlijk 1 juli weer naar het werk te laten gaan.

Volgens de ruim honderd CDA-ondernemers die bij de Business Club zijn aangesloten, heeft het kabinet 'over het hoofd gezien' dat 95 procent van de bedrijven in Nederland minder dan dertig werknemers in dienst heeft. Mkb-bedrijven zijn 'volstrekt niet ingericht' op thuiswerken, zegt voorzitter Peter Arensman. 'Iedere week langer thuiswerken verzwakt hun positie en maakt de kans op overleving kleiner.'

300.000 Coronadoden

Wereldwijd zijn meer dan 300.000 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit een overzicht van de Amerikaanse website Wordometer, die alle meldingen van geristreerde gevallen bij elkaar optelt. Het aantal besmettingen ligt wereldwijd op 4,5 miljoen.

Waterloo bovenaan Songfestival Top 50

Het liedje Waterloo van Abba staat op nummer 1 van de Songfestival Top 50 van NPO Radio 2. Het Eurovisiesongfestival zou dit jaar in Nederland worden gehouden, maar gaat niet door vanwege de coronacrisis. Om de pijn voor de liefhebbers te verzachten organiseert de publieke radiozender de Top 50, met Abba dus bovenaan de lijst.

Nederlanders werken aanzienlijk minder

Het aantal gewerkte uren in Nederland is 'historisch sterk' gedaald sinds het begin van de coronamaatregelen. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB). Eind maart werden er gemiddeld 13 procent minder uren gewerkt dan begin maart, blijkt uit onderzoek. Dat komt vooral door minder of geen werk in de horeca, detailhandel, vervoer en in de cultuursector.