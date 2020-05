Coronavirus: wereldwijd meer dan 300.000 coronadoden

Het aantal geregistreerde overledenen aan het coronavirus is opgelopen tot 5.590. Tot nu toe zijn er 43.481 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Volg het belangrijkste nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 28 sterfgevallen doorgekregen, er liggen nog 410 coronapatiënten op de intensive care.

Madurodam opent maandag weer de deuren voor bezoekers, in het weekend wordt er getest.

Ziekenhuizen vragen extra geld door extra kosten coronavirus.

Aantal gewerkte uren in Nederland historisch sterk gedaald.

Wil je teruglezen wat er donderdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Banken steunen bedrijven met 11 miljard euro

De steun van Nederlandse banken aan het bedrijfsleven is inmiddels opgelopen tot meer dan 11 miljard euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) worden bijna 143.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen.

Het steunbedrag loopt gestaag op. Twee weken terug ging het nog om 7 miljard euro, en twee weken daarvoor om 5,4 miljard euro. Ook het aantal bedrijven dat wordt geholpen groeit duidelijk. Dit waren er bij de vorige peiling nog ruim 111.000.

Ziekenhuizen vragen extra geld

Het is voor ziekenhuizen niet mogelijk de extra kosten die ze maken door de coronacrisis op te vangen binnen de afspraken die ze hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Dat zegt David Jongen, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegen het FD. De ziekenhuizen vragen daarom het ministerie van VWS om extra geld.

Zo kosten de 550 extra bedden op de intensive care een miljoen euro per stuk. Daarnaast moeten afspraken over de maximale groei van de ziekenhuiszorg herzien worden, vindt Jongen. De ziekenhuizen moeten naar 0% groei toe, maar dat zal door de extra stroom patiënten lastig worden. Ziekenhuizen en verzekeraars onderhandelen al geruime tijd over compensatie. Ziekenhuizen hebben wel voorschotten gekregen, maar die moeten later verrekend worden.

CDA-ondernemers: stop met thuiswerken

De ondernemersclub van het CDA roept op om te stoppen met het zoveel mogelijk thuiswerken. Volgens het AD hebben de ondernemers een brandbrief geschreven aan partijgenoten om mensen uiterlijk 1 juli weer naar het werk te laten gaan.

Volgens de ruim honderd CDA-ondernemers die bij de Business Club zijn aangesloten, heeft het kabinet 'over het hoofd gezien' dat 95 procent van de bedrijven in Nederland minder dan dertig werknemers in dienst heeft. Mkb-bedrijven zijn 'volstrekt niet ingericht' op thuiswerken, zegt voorzitter Peter Arensman. 'Iedere week langer thuiswerken verzwakt hun positie en maakt de kans op overleving kleiner.'

300.000 Coronadoden

Wereldwijd zijn meer dan 300.000 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit een overzicht van de Amerikaanse website Wordometer, die alle meldingen van geristreerde gevallen bij elkaar optelt. Het aantal besmettingen ligt wereldwijd op 4,5 miljoen.

Waterloo bovenaan Songfestival Top 50

Het liedje Waterloo van Abba staat op nummer 1 van de Songfestival Top 50 van NPO Radio 2. Het Eurovisiesongfestival zou dit jaar in Nederland worden gehouden, maar gaat niet door vanwege de coronacrisis. Om de pijn voor de liefhebbers te verzachten organiseert de publieke radiozender de Top 50, met Abba dus bovenaan de lijst.

Nederlanders werken aanzienlijk minder

Het aantal gewerkte uren in Nederland is 'historisch sterk' gedaald sinds het begin van de coronamaatregelen. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB). Eind maart werden er gemiddeld 13 procent minder uren gewerkt dan begin maart, blijkt uit onderzoek. Dat komt vooral door minder of geen werk in de horeca, detailhandel, vervoer en in de cultuursector.