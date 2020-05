OM eist twee jaar cel en tbs tegen 'succesvolle' huissleutelhengelaar

Een man uit Zutphen is heel behendig in het hengelen naar huissleutels door de brievenbus. Hij zou deze kunde vooral hebben ingezet om in Den Haag waardevolle spullen te stelen, zoals dure auto's. Daar ging hij vervolgens niet zo verstandig mee om. En als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt moet hij daarvoor ruim twee jaar de cel in en krijgt hij daarna een tbs-behandeling.

De 38-jarige man had zich de afgelopen jaren bekwaamd in het 'aan de haak slaan' van huissleutels, om daarmee vervolgens het huis binnen te gaan op zoek naar een buit. In Nederland pleegt hij dergelijke diefstallen al sinds 2012. De man heeft ook een zwak voor alcohol en cocaïne.

Hij werd twee jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf en een behandeling, maar eind mei vorig jaar wist hij er vandoor te gaan. Al anderhalve week later sloeg hij opnieuw toe. Donderdag stond hij opnieuw voor de rechter. Dit keer werd hij verdacht van een reeks autodiefstallen in Den Haag, afgelopen jaar.

Camerabeelden

In de nacht van 8 op 9 juni stal hij een auto aan de Ellertsveldlaan in Den Haag. Behalve een Mazda nam hij ook twee iPads, drie laptops en twee dure jassen mee. Op camerabeelden was te zien hoe de verdachte door de brievenbus hengelde en daar iets uit haalde. Dat bleken later de huissleutels te zijn geweest.

Later die maand – in de nacht van 25 op 26 juni – probeerde hij tevergeefs in te breken op drie verschillende adressen aan de Adriana van Roonstraat in Den Haag. Ook daar zijn camerabeelden van. En nog diezelfde nacht sloeg hij driehonderd meter verderop toe in het Abdis Clarahof. Met schrik constateerde de bewoonster de volgende ochtend dat beide Audi’s waren verdwenen. Hier zijn geen beelden van. Wel straalde de telefoon van de verdachte een zendmast aan in de directe nabijheid van het adres.

Total-loss

Op 30 juni probeerde de man, volgens het OM, één van de gestolen Audi’s voor 600 euro te verkopen. De klant vertrouwde het kennelijk niet en belde de politie, die de Zutphenaar opwachtte. Toen zij hem aanspraken, reed hij vervolgens in volle snelheid achteruit een drukke straat in. Daarbij botste hij op een geparkeerde auto en reed hij bijna een fietser aan die ten val kwam.

Vervolgens lanceerde hij de Audi een meter de lucht in door op verkeerspaaltjes in te rijden. Hierbij raakte de auto total-loss. Bij zijn aanhouding werd de sleutel van de andere gestolen Audi in zijn zak aangetroffen. Toen hij daarna voorlopig werd opgenomen in een forensisch-psychiatrische kliniek heeft hij geprobeerd te ontsnappen door een hek stuk te knippen.

Zorgen over herhaling

Volgens de officier van justitie is de man schuldig aan poging tot zware mishandeling van de fietser, diverse diefstallen en pogingen daartoe en rijden zonder rijbewijs. En de officier maakt zich grote zorgen over mogelijke herhaling: 'Niet voor het eerst heeft de verdachte geprobeerd zich door een dollemansrit aan de politie te onttrekken. Dit keer is er een fietser bijna zwaargewond geraakt als gevolg van zijn vluchtpoging. Dit mag niet zo doorgaan. De maatschappij moet tegen verdachte beschermd worden.'

De psycholoog en psychiater hebben bij de man een stoornis in het autismespectrum vastgesteld. Daarom eiste de officier van justitie naast de celstraf ook de tbs met dwang. De uitspraak is over twee weken.

