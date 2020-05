Meerdere autobranden in Rijswijk en Den Haag, politie gaat uit van brandstichting

De autobrand in de Siergaarde sloeg over op andere auto's. | Foto: Regio15

In Rijswijk en Den Haag zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere auto's in vlammen opgegaan. Op de Siergaarde in Rijswijk sloeg de brand over naar drie andere auto's die daar geparkeerd stonden. Ook die raakten beschadigd. Aan het Cort van der Lindenpad in Den Haag raakte een personenbusje zwaar beschadigd. De politie gaat er in beide gevallen vanuit dat er sprake is van brandstichting.

Bewoners van de Siergaarde in Rijswijk werden kort na 5.00 uur opgeschrikt door een explosie, waarna bleek dat een van de auto's in de straat in brand stond. Het vuur sloeg snel over naar de drie auto's die naast het voertuig stonden. De brandweer kon niet voorkomen dat ook deze beschadigd raakten. Volgens de politie is er aangifte gedaan van brandstichting.

Ook in de Haagse wijk Duindorp was het onrustig. Aan het begin van de nacht stond in het Cort van der Lindenpad een personenbusje in brand. De brandweer kwam snel in actie, maar kon flinke schade niet voorkomen. De politie onderzoekt beide brandstichtingen en roept getuigen op om zich te melden.

