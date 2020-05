Gaan meer verpleeghuizen open? Bezoekexperiment verloopt goed

Ben je ziek? Of heb je contact gehad met iemand die ziek is? Het zijn een paar van de vragen die afgevuurd worden op Ilse Booij. Zij brengt voor het eerst in negen weken weer een bezoek aan haar moeder Riet Booij (79) in verpleeghuis Lakenhof in Leiden. 'Emotioneel, ik kon haast niet geloven dat het weer zou mogen', vertelt ze stralend.

Moeder Riet krijgt normaal wekelijks bezoek van één van haar dochters. 'Ze zit in een rolstoel en we nemen haar dan lekker naar buiten. Nu kan dat al weken niet en dat is best een drama', verzucht Ilse. Maar voordat Ilse haar moeder weer kan bezoeken, moet ze een heel traject afleggen om het bezoek veilig te laten verlopen.

Het is onderdeel van de proef waarbij verpleeghuizen bezoek beperkt toelaten. Zo gaat dat in zijn werk:

Volgens teamleider Gerda van der Tang van Lakenhof bevalt deze manier van werken. Zowel voor het personeel als voor de bezoekers. 'We hebben naast de uitgebreide ontvangst nog wel extra werk, omdat we na elk bezoek de kamer volledig ontsmetten. Maar we doen het met liefde voor onze bewoners. Die zijn hier echt aan toe.'

Landelijke proef, regionaal in de gaten gehouden

In totaal doen 25 verpleegtehuizen in Nederland mee aan de proef, onder begeleiding van de regionale GGD'en. Omdat elke locatie anders is qua gebouw en type bewoners, mogen instellingen binnen de richtlijnen van het RIVM het bezoek zelf organiseren. Op die manier ontstaat er voor het Kabinet, gezondheidsdiensten en koepelorganisaties een beeld van wat er allemaal mogelijk is.

Bij de zorginstelling van Topaz in Leiden gelden bij een bezoek onder meer de volgende regels:

- Elke bewoner mag worden bezocht door één en dezelfde persoon.

- Het bezoek is strak geregisseerd: de teamleiders hebben samen met de zorg een schema opgesteld voor het bezoek.

- De bezoektijden zijn in twee blokken op de dag, tussen 10.00 en 12.00 uur in de ochtend en tussen 14.00 en 16.00 uur in de middag.

- Er zijn maximaal vier bezoekers per keer in het pand aanwezig.

- Het bezoek vindt plaats in de eigen kamer van de bewoner.

- Zowel aankomst als vertrek wordt geregistreerd.

Ook bij verpleeghuis Prinsenhof van zorginstelling WZH in Leidschendam zijn de eerste ervaringen positief. Maar ze lopen ook tegen praktische problemen aan, zegt locatiedirecteur Richard Spraakman. 'Zo moeten we ook een wachtruimte hebben als mensen met een taxi komen. Je kunt het bezoek niet buiten in de regen laten wachten.'

Verder is het voor de bewoners volgens Spraakman een fijne ervaring. 'Vanuit dat oogpunt is de proef eigenlijk nu al geslaagd. Het is dan ook fijn om het zo kleinschalig uit te kunnen proberen. Op deze manier leveren we als WZH een mooie bijdrage voor alle andere instellingen in Nederland.'

Praktisch, maar veilig?

Naast de praktische kant, zal met spanning worden uitgekeken of deze proef het coronavirus buiten de deur van de betrokken instellingen houdt. Alleen verpleegtehuizen waar tot nu toe geen corona is vastgesteld, mochten meedoen.

'We hebben er tot nu toe alles aan gedaan om de veiligheid van onze bewoners te garanderen', duidt teamleider Van der Tang van Topaz Lakenhof de afgelopen weken. 'Dat is goed gelukt. En nu mogen ook anderen mensen naar binnen. Dat is spannend voor het personeel, voor de bewoners maar zeker ook voor de bezoekers.'

Terugdraaien mogelijk

Als dindag 19 mei het Kabinet besluit om meer zorginstellingen beperkt open te stellen voor bezoek, dan kan die beslissing worden teruggedraaid als bij proeflocaties toch sprake is van besmetting door bezoek. Ilse de Booij heeft er in ieder geval alles aan gedaan om besmetting te voorkomen.

'Nee, een knuffel mocht helaas niet', zegt Ilse als ze weer naar buiten komt. 'Maar gelukkig begrijpt mijn moeder dat. Het was fijn om haar op deze manier toch even weer te kunnen zien. Hopelijk kunnen we binnenkort weer een rondje met haar wandelen.'

