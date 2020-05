Ruim 4200 Hagenaars uit bijstand naar baan, maar corona ligt op de loer

Ruim vierduizend bijstandsgerechtigden zijn in 2019 door de gemeente Den Haag vanuit de bijstand aan een baan geholpen of naar een opleiding begeleid. Dat gebeurde via het werkgelegenheidsprogramma Werkoffensief +500. De gemeente zegt haar doelstelling daarmee bijna te hebben gehaald. Maar naar verwachting zal het aantal mensen in de bijstand door de coronacrisis weer flink toenemen, zegt wethouder Bert van Alphen, die onder meer sociale zaken onder zich heeft.

In 2019 begonnen welgeteld 4.248 mensen vanuit de bijstand aan een baan of opleiding. 'In totaal heeft de gemeente het afgelopen jaar met 13.719 mensen persoonlijke gesprekken gevoerd om de bijstandsgerechtigden een beter toekomstperspectief te kunnen bieden', meldt de gemeente vrijdag. 'Dat is na een jaar al meer dan de helft van de 22.000 die de gemeente zich ten doel had gesteld binnen vier jaar te spreken.' Die 22.000 ontvangen anderhalf jaar of langer bijstand.

Een kwart van de ruim 13.000 bijstandsgerechtigden heeft een baan, doet mee aan een re-integratietraject of volgt (weer) een opleiding. Wethouder Van Alphen: 'De doelstelling om per jaar 4.500 mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen of naar een opleiding te begeleiden is in 2019 bijna gehaald en ik ben daar blij om. Tegelijkertijd besef ik dat er voor een grote groep nog een lange, intensieve weg te gaan is om naar vermogen te kunnen participeren.'

Werkakkoorden

Ook veel werkgevers zijn volgens de gemeente bereid mee te denken over het activeren en ontwikkelen van bijstandsgerechtigden. In de zorg, de horeca, de bouw, detailhandel en transport leidde dat tot akkoorden die kunnen leiden tot 2.787 betaalde banen en 1.875 werkontwikkeltrajecten, meldt de gemeente.

De gevolgen van het coronavirus zullen niet bevorderlijk zijn, vreest Van Alphen: 'De coronacrisis heeft landelijk, maar ook lokaal, economische gevolgen. We verwachten een flinke toename van het aantal mensen in de bijstand, toch zullen we de komende tijd aandacht blijven houden voor de mensen die langdurig van de bijstand afhankelijk zijn.'

LEES OOK: Haagse werklozen krijgen jaarcontract via gemeente Den Haag