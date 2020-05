Ahmid bedreigde buurman en schold hem uit voor 'kankerhomo'

'De alcohol druipt van dit dossier', zegt de rechter over de zaak tegen Ahmid (58) uit Den Haag. Hij zou zijn buurman hebben bedreigd met een mes en hem hebben uitgescholden voor 'kankerhomo'. Ahmid ontkent dat. De rechter vindt het verstandig dat de verdachte naar een afkickkliniek gaat vanwege zijn drankgebruik.

Ahmid lag wel vaker overhoop met buren in zijn appartementencomplex in de Haagse buurt Moerwijk. In november vorig jaar kreeg hij het nog aan de stok met een buurvrouw, die stond te zwaaien met een bezemsteel. Hij zou er toen ook al een mes bijgehaald hebben.

Op 15 januari dit jaar was er de ruzie met de buurman in de centrale hal van het complex. Volgens het slachtoffer stond Ahmid met een lang mes naar hem te zwaaien. Ahmid zou hem meerdere keren uitgemaakt hebben voor 'kankerhomo'. 'Jij gaat liggen', had de verdachte volgens de buurman ook naar hem gedreigd. 'Kom maar hier.'

'Ik nuttig wel eens wat, maar ben nooit dronken'

Allemaal niet waar, zegt Ahmid vrijdag bij de Haagse politierechter over de beschuldigingen. De rechter vraagt of hij er moeite mee heeft dat er een mannenstel bij hem in het complex samenwoont. 'Ik wist helemaal niet dat ze homo's waren', antwoordt Ahmid. Hij beschuldigt zijn buurman op de zitting van een racistische scheldpartij.

Toen de politie Ahmid inrekende, stonk hij naar alcohol. Of hij een drankprobleem heeft, wil de rechter vrijdag weten. 'Ik nuttig wel eens wat, maar ben nooit dronken', zegt Ahmid. Dat vindt de rechter maar moeilijk te geloven. 'De alcohol druipt van dit dossier.' Op het strafblad van de verdachte staan winkeldiefstallen en daarnaast zou hij zich ook al twee keer schuldig gemaakt hebben aan een geweldincident.

Afkicken

De officier van justitie eist voor de bedreiging een onvoorwaardelijke celstraf van 49 dagen, die Ahmid al in voorarrest heeft uitgezeten. Daar bovenop zou de verdachte een voorwaardelijke celstraf van 51 dagen moeten krijgen, die hij niet hoeft uit te zitten als hij zich laat behandelen door de Haagse verslavingsinstelling Antes.

De rechter neemt de strafeis over. Hij houdt de verdachte voor dat opname in een detoxicatiekliniek waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van zijn behandeling. Daarnaast bepaalt de rechter dat Ahmid zijn bedreigde buurman een schadevergoeding van 315 euro moet betalen. Bovendien mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer. Voor iedere keer dat hij dat wel doet, vliegt hij weer een week de gevangenis in.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

