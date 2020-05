Haagse dansschool in problemen vanwege huur sportveld

Dans- en Balletstudio Like2Dance in Den Haag dreigt in de financiƫle problemen te komen omdat de danslessen vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen buiten zijn. De dansschool mag het voetbalveld van S.V. Loosduinen gebruiken, maar moet de gemeente daarvoor een flink huurtarief betalen. 'In deze coronacrisis zou de gemeente ondernemers juist moeten helpen', vindt eigenaresse Marjolijn van den Bergh.

Een paar keer per week verandert het voetbalveld van S.V. Loosduinen in een dansstudio. Like2Dance geeft kinderen en jongeren daar in drie groepen les. 'We verdelen het veld in een groene zaal, een paarse zaal en een blauwe zaal', vertelt Van den Bergh. 'Onze box voor de muziek zetten we op een plankje zodat er geen kunstgraskorrels in komen. Het is improviseren, maar dat is niet anders. Het weer zit ons tot nu toe mee en we roeien met de riemen die we hebben.'

Van den Bergh heeft vooral bezwaar tegen de veldhuur die ze aan de gemeente moet betalen. 'We betalen de gemeente een uurtarief van 27,50 euro, terwijl de huur van onze studio ook doorloopt. Het is het hoogste tarief, omdat wij een commerciële instelling zijn en geen lid zijn van een sportbond. De voetbalvereniging betaalt 8,10 euro per uur.'

Ondernemers

Ze begrijpt best dat er huur betaald moet worden. 'Maar de situatie in deze coronatijden is toch anders? De gemeente zou er juist moeten zijn om ondernemers te helpen.'

De gemeente is Van den Bergh inmiddels een beetje tegemoet gekomen. Op zaterdag bracht de gemeente de dansschool huur in rekening , terwijl tegelijkertijd de voetbalvereniging huur moet betalen. 'Dat leek erop alsof de gemeente van twee walletjes eet', zegt Van den Bergh. 'Maar dat is nu teruggedraaid. Ik hoef geen huur te betalen op de momenten dat de vereniging huurt. Ik ben blij met deze eerste stap, maar het hoge huurtarief blijft gelden.'

Gratis ter beschikking stellen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad is daar verbijsterd over. 'Marjolijn van den Bergh is een hardwerkende ondernemer', zegt Hart voor Den Haag-raadslid Nino Davituliani. 'Ik vind dat de gemeente in deze coronatijden het veld gratis ter beschikking zou moeten stellen.' De partij heeft raadsvragen gesteld.

Van den Bergh kan de veldhuur de komende weken nog wel opbrengen. 'Maar langer dan twee maanden is dit niet vol te houden. Ik hoop dat de gemeente zichzelf eens gaat afvragen waar ze op het stadhuis mee bezig zijn. Regels zijn regels, maar regels zijn er ook om daar zo nu en dan eens een uitzondering op te maken.'

Begrip voor onzekere tijden

In een reactie zegt de gemeente Den Haag dat het stadsbestuur begrijpt dat de situatie waar sportverenigingen en commerciële sportscholen in zitten heel vervelend is en dat de maatregelen om het coronavirus aan te pakken, grote gevolgen hebben. De gemeente heeft er grote waardering voor dat Like2Dance al snel goede plannen had klaarliggen om buiten te kunnen dansen op het gemeentelijk sportpark van SV Loosduinen. 'De gemeente kon dan ook al snel een 'go' geven op het voorstel van de dansschool', zegt een woordvoerder. 'De gemeente heeft daarbij wel aangegeven dat huurkosten gefactureerd worden. Dat geldt voor sportverenigingen, en dus ook voor commerciële clubs als Like2Dance.'

Verder verwijst de gemeente naar de landelijke steunmaatregelen die zijn ingesteld. 'Ondernemers kunnen uiteraard gebruikmaken van de landelijke regelingen', zegt een woordvoerder. 'Voor alle Haagse ondernemers is de gemeente daarnaast met een aanvullend lokaal steunpakket gekomen. Bij het Ondernemersportaal helpen wij ondernemers bij alle eventuele vragen en zorgen.'

