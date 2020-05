Kanon ingezet tegen eikenprocessierupsen in Alphen

De eikenprocessierupsen krijgen de komende weken haartjes die flink wat jeuk op de huid en soms misselijkheid en braken kunnen veroorzaken. De rups zit nog voor de fase van de brandende haartjes, dus wil de gemeente de beestjes op tijd aanpakken met biologische bestrijding.

'Vanaf volgende week gaan we de nesten die er nog zijn wegzuigen' - Cees Tas, gemeente Alphen aan den Rijn

'We spuiten het bacteriemengsel in de eiken en dat blijft op de onderkant van het blad zitten. De rupsen die het eten gaan dood', zegt hovenier Stefan van der Spek. Groenbeheerder van de gemeente, Cees Tas, vult aan: 'We zitten op het punt dat ze zich verpoppen en dat er brandharen ontstaan. Het was best lastig om het goed te timen, vanwege het weer, maar we zijn net op tijd. En vanaf volgende week gaan we de nesten die er nog zijn wegzuigen.

Kritiek

Niet iedereen is het eens met deze methode. De kritiek op de bestrijding met de bacterie is, dat het niet alleen de eikenprocessierups doodt maar ook andere rupsen op de eik.

Tas vindt de kritiek terecht en begrijpt de bezorgdheid, maar hij benadrukt dat ze alleen de bomen bespuiten waar veel kinderen spelen en mensen langskomen. In de eiken waar weinig of geen mensen zijn laten ze de rupsen met rust. Daarnaast heeft de gemeente contact met De Vlinderstichting die aangeeft waar de bijzondere vlinders opgroeien. Ook daar spuit de gemeente geen bacteriën die de rupsen doden.

Geen tekort aan rupsen voor vogels

Hovenier Van der Spek: 'We zitten op 1200 tot 1300 bomen die we bespuiten, op een totaal van 8500 à 9000 eiken'. Bezorgdheid voor een tekort aan voedsel voor de vogels is er daarom niet bij de hovenier. Daarnaast probeert de gemeente de natuur een handje te helpen door bermplanten te laten groeien en nestkastjes voor de natuurlijke vijanden op te hangen.

