Celstraf geëist tegen trio dat brandbom maakt tijdens decemberonrust Den Haag

Tegen drie Hagenaars van 22, 20 en 19 jaar is door het Openbaar Ministerie (OM) 165 dagen cel geëist, waarvan 60 voorwaardelijk. Het trio zou op 6 december 2019, met een brandbom, een bouwkeet in de fik hebben gestoken. In december was het in Den Haag onrustig vanwege het verbod op de vreugdevuren.

De drie mannen gingen in de avond van 6 december in een auto op pad. Ze reden in eerste instantie naar Duindorp en Laak. Maar in beide Haagse wijken was het op dat moment rustig. De derde halte van die avond was een tankstation. Daar vulden ze twee flessen met benzine.

Van één van de flessen werd door de 20-jarige verdachte een bom gemaakt. Dat deed hij door er met tape zwaar vuurwerk tegenaan te plakken. Vervolgens reden de Hagenaars naar de Bosjes van Pex waar op een lege parkeerplaats een bouwkeet stond.

Agenten zien de brand

De 22-jarige verdachte gooide bij die bouwkeet één fles benzine leeg door een openstaand raam. De 20-jarige medeverdachte zette de boel vervolgens in brand met de vuurwerkbom. De 19-jarige filmde alles.

De brandende keet werd gezien door passerende agenten. De groep mannen was toen al weggereden, maar kon snel worden aangehouden. Dit ondanks dat de bestuurder in eerste instantie niet wilde stoppen. Na de aanhouding werd in de auto nog meer illegaal vuurwerk gevonden.

Taakstraf

Twee vrienden die er ook bij waren, zijn eerder al op vrije voeten gesteld. Wat er met hun zaken gebeurt, moet nog worden beslist. Wel is door hun verteld dat de groep die avond bewust op zoek was naar onrust. De drie verdachten die vrijdag op zitting stonden, ontkennen dat. Zij noemden het zelf kattenkwaad.

Naast de celstraf eist het OM ook een taakstraf. In totaal 120 uur voor de 20 en 19-jarige en 150 uur voor de 22-jarige autobestuurder.

