Coronavirus: Aantal coronapatiënten op ic weer gedaald en opnieuw drukte in Leiden

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op het publieke leven al worden de maatregelen de komende tijd stap voor stap versoepeld. De eerste schoolweek zit er inmiddels weer op. En ook mensen met contactberoepen zijn weer aan het werk. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

Het RIVM heeft zaterdagmiddag 27 nieuwe sterfgevallen gemeld

Er zijn 45 nieuwe coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis

Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor onderwijs tijdens de coronacrisis

D66 en GroenLinks willen van thuiswerken wettelijk recht maken

D66 en GroenLinks slaan de handen ineen om van thuiswerken een wettelijk recht te maken. Ze gaan daartoe een initiatiefwet voorbereiden in de Tweede Kamer, maakten ze zaterdag bekend. De coalitie- en oppositiepartij vinden dat het veel normaler moet worden om een deel van de tijd thuis te werken. Een werkgever mag een verzoek om dit te doen alleen weigeren als het echt niet mogelijk is.

Ook moeten mensen thuis goede werkplekken kunnen inrichten, waarvoor eenzelfde belastingvoordeel moet gelden als voor de inrichting op kantoor. Werkgevers zouden daarin fiscaal moeten worden gestimuleerd. Ook zou in cao's en tussen werkgever en personeel standaard aandacht moeten zijn voor de optie om thuis te kunnen werken.

De twee partijen wijzen erop dat door de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken goed is te regelen en dat de digitale voorzieningen het aankunnen. Ook zijn er veel voordelen, zowel voor de werknemer als voor het milieu. Zo is het woon-werkverkeer drastisch afgenomen.

Jongeren kampen met corona-eenzaamheid

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat drie op de tien Nederlanders zich eenzaam voelen in de coronacrisis. Vooral onder jongeren is een stijging te zien. Bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis en bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter.

Dat juist jongeren meer eenzaamheid ervaren is niet zo vreemd, stelt Hans Alderliesten van kennisinstituut Movisie. Veel ouderen staan al meer aan de zijlijn en worden niet per se eenzamer door de crisis, blijkt uit de enquête. Volgens Alderliesten is in het algemeen de kans op eenzaamheid groter naarmate mensen ouder worden. Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze zich willen ontwikkelen.

Aantal coronapatiënten op ic met 32 gedaald

Het aantal coronapatiënten dat op de ic verblijft, bedraagt 346. Dat zijn er 32 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 522 non-COVID-patiënten op de IC, 5 minder dan de voorgaande dag. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: 'De afgelopen week is het aantal coronapatiënten op de ic met 36% afgenomen, naar verhouding beduidend sneller dan in de drie weken daarvoor. Die snellere afname is gunstig voor het hervatten van andere zorg.'

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 343 in Nederland, 32 minder dan gisteren. En drie in Duitsland, evenveel als gisteren. Het aantal opnames buiten de ic bedraagt 971. Dat zijn er 10 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur is er één verplaatsing geweest tussen de regio’s.

Vijf doden door coronavirus in Voorschotens klooster

Het klooster Oud Bijdorp in Voorschoten wordt flink getroffen door het coronavirus. Volgens waarnemend burgemeester van Voorschoten, Charlie Aptroot, zijn er inmiddels vijf bewoners overleden. Ook zijn meerdere zusters en broeders en meerdere medewerkers van het klooster besmet. Alle bewoners zitten momenteel in quarantaine in hun kamer en mogen deze niet verlaten. Aptroot zegt verslagen te zijn. 'Ik leef zeer mee met hun families en de mede-bewoners van het verzorgingshuis. Wat een onvoorstelbaar verdriet.'

Weer te druk in Leidse binnenstad

In de Haarlemmerstraat in Leiden was het zaterdagmiddag opnieuw te druk. De gemeente moest er net als vorig weekend ingrijpen. Toen werd de winkelstraat tijdelijk helemaal afgesloten.

Dodental coronavirus stijgt met 27

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5670. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 27 nieuwe meldingen van overlijdens binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

Er zijn 45 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat nu op 11.537.

Tot nu toe zijn er 43.870 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut. Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

KNVB-directeur vreest dat voetbalclubs omvallen

KNVB-directeur Eric Gudde vreest dat er clubs uit het betaalde voetbal gaan verdwijnen vanwege de coronacrisis. Dat zegt Gudde in De Telegraaf. 'Ja, ik ben bang dat er clubs gaan omvallen', aldus de directeur betaald voetbal van de KNVB.

'Er zijn in het betaald voetbal clubs die er sowieso niet zo goed voor stonden en waarvoor de coronacrisis de definitieve nekslag kan zijn. Bij het eventuele vangnet vanuit de politiek zal een van de voorwaarden zijn dat het geld is bedoeld vanwege de coronacrisis en niet voor het oplossen van problemen van daarvoor. Dat lijkt me ook logisch', zegt Gudde, die nogal wat kritiek kreeg op zijn aanpak van de crisis.

Eind vorige maand besloot het bestuur betaald voetbal om het seizoen in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te beëindigen zonder kampioenen en ook zonder promotie/degradatie. ADO Den Haag speelt daardoor sowieso volgend seizoen in de eredivisie.

Geen vakantiegeld voor ruim half miljoen Nederlanders

Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever vanwege de coronacrisis. Ongeveer 11 procent van de werkenden heeft geen idee of het vakantiegeld wordt uitgekeerd, zo blijkt uit onderzoek van werknemersvakbond CNV.

De vakbond lanceert daarom het Meldpunt Vakantiegeld. Werkenden die geen vakantiegeld ontvangen of maar een deel daarvan krijgen uitgekeerd, kunnen zich daar melden. Het aantal mensen dat sowieso niets krijgt, ongeveer 8 procent, noemt CNV 'zeer hoog'.

ADO-supporters op stap met cabaretier Najib Amhali

De bekende spandoekenmakers van ADO Den Haag kregen vrijdagmiddag gezelschap van Najib Amhali. Samen met de cabaretier gingen de ADO-fans langs bij zorghuis Quintus in de Haagse wijk Loosduinen. Daar werd een spandoek voor de ouderen opgehangen. De komiek speelde ondertussen met zijn band verzoeknummers.

GGD Haaglanden breidt doelgroep coronatesten uit

GGD Haaglanden gaat meer doelgroepen met klachten testen op het coronavirus. Vanaf maandag 18 mei zijn ook mantelzorgers, medewerkers in het openbaar vervoer, politiemedewerkers, medewerkers in de dagbesteding, opvang en jeugdhulp welkom bij de testlocatie in Pijnacker-Nootdorp. In juni kunnen alle inwoners met klachten (verkoudheid, hoesten en/of koorts) die wijzen op het coronavirus getest worden.

Opening Kabouterbos De Zilk gaat niet door

De feestelijke heropening van het Kabouterdorp De Zilk, die gepland was op zondag 7 juni, gaat niet door, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Op de heropening werden veel bezoekers verwacht, en dat is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.

In maart werd het oude Kabouterdorp door vandalen vernield. Behalve veel woede zorgde de vernieling voor een stroom aan 'nieuwe bewoners'. Vanuit het hele land werden tuinkabouters opgestuurd ter vervanging van de oude.

Het Kabouterdorp ontstond zo’n dertig jaar geleden, toen een boswachter een tuinkabouter neerzette in de Amsterdamse Waterleidingduinen ter hoogte van De Zilk. Al snel werden er kabouters bij gezet en steeg het aantal 'inwoners' naar 300.