Meerdere autobranden in Delft, brandstichting niet uitgesloten

In Delft zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere auto's door branden verwoest. De politie vermoedt brandstichting, vertelt een woordvoerder. De recherche onderzoekt de branden.

De eerste autobrand was in de Simonsstraat, in de wijk Wippolder Die brak rond 2.00 uur uit. De brandweer was er snel, maar kon nier voorkomen dat twee auto's werden verwoest.

Twee uur later was het weer raak. Toen was er brand in de Jan Willem Frisostraat, niet ver van de Simonsstraat. Ook daar ging een auto in vlammen op. De politie hoopt dat getuigen zich melden.

Gebiedsverbod

De laatste weken zijn er veel autobranden in de regio. In de gemeente Leidschendam-Voorburg is het een aantal weken onrustig in de buurt rondom de Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk. Er zijn vernielingen gepleegd en tientallen auto's gingen in vlammen op. De gemeente heeft zes personen een gebiedsverbod opgelegd.

In Rijswijk en Den Haag zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere auto's in vlammen opgegaan. Op de Siergaarde in Rijswijk sloeg de brand over naar drie andere auto's die daar geparkeerd stonden. Ook die raakten beschadigd. Aan het Cort van der Lindenpad in Den Haag raakte een personenbusje zwaar beschadigd. De politie gaat er in beide gevallen vanuit dat er sprake is van brandstichting.