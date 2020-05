Drie verdachten vast na vernielingen aan auto's in Voorschoten

In Voorschoten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie verdachten aangehouden, omdat ze auto's zouden hebben vernield. Bij de politie zijn inmiddels al elf aangiftes binnen. De wagens stonden geparkeerd in de omgeving van de Johan Willem Frisolaan.

Nadat bewoners aan de bel trokken, konden agenten al snel drie verdachten arresteren. De politie roept mensen op aangifte te doen als hun auto of iets anders is beschadigd. Ook wordt gezocht naar getuigen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden er onder meer autospiegels gesloopt.

Gebiedsverbod

De laatste weken zijn er in de regio ook veel autobranden. In de gemeente Leidschendam-Voorburg is het onrustig in de buurt rond de Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk. Er zijn daar onder meer vernielingen gepleegd en tientallen auto's gingen in vlammen op. De gemeente heeft zes personen een gebiedsverbod opgelegd.