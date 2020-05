Watersporters gaan de zee bij Scheveningen weer in: 'De sfeer is zwaar en verdrietig'

Terwijl bij strandtent The Shore de bloemenzee alsmaar groter groeit en er wordt gerouwd, zoeken watersporters even verderop al weer massaal de zee op. Al wil dat niet zeggen dat de noodlottige gebeurtenis van afgelopen maandag ze onberoerd laat.

'Iedereen is zich wel bewust wat hier afgelopen maandag heeft plaatsgevonden. De sfeer is best zwaar en verdrietig', zegt een van de watersporters die net de zee uit komt. 'Je neemt het wel mee. Voor mij is het de eerste keer dat ik weer het water in ga sinds maandag', zegt een andere surfer. 'Ik heb het op de voet gevolgd. Het is moeilijk te negeren, maar je gaat er ook niet niet door het water in.'

Vijf surfers kwamen maandagavond om het leven toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. De 30-jarige Joost en Sander van 38 uit Den Haag bezweken diezelfde avond nadat ze uit het water waren gehaald. De lichamen van de 24-jarige Pim uit Den Haag en Max van 22 uit Delft zijn dinsdag geborgen. De 23-jarige Mathijs uit Delft is nog altijd niet gevonden.

'Die jongens zouden niet willen dat we niet meer surfen'

'Wat er gebeurd is, is natuurlijk heel tragisch', vertelt nog een andere watersporter. 'Toch denk ik dat die jongens ook niet zouden willen dat wij niet zouden surfen nu. Dat schuim is nu weg dus in die zin voel ik mij ook niet onveilig.'

Hoe de surfers met de gebeurtenis omgaan is verschillend, voorzichtiger zijn ze misschien wel. Al beseft iedereen wel hoe extreem de situatie maandag is geweest. 'We zijn natuurlijk allemaal heel erg verbaasd want in de surfwereld is dit echt een uitzonderlijk. Zelfs in het buitenland. Dat er vijf mensen tegelijk verdrinken is nog nooit gebeurd', aldus één van de surfers. 'Dat heeft te maken met die unieke omstandigheden met dat schuim. Dit is echt een hele aparte situatie, maar ik maak me nu geen zorgen om zelf te gaan surfen.'

Eerbetoon van Residentie Orkest

Het Residentie Orkest heeft zaterdag een eerbetoon aan de overleden surfers gepubliceerd. 'Voor zulke drama's zijn geen woorden. Daarom brengen we graag via onze muziek ons medeleven over aan alle nabestaanden van de overleden surfers', aldus het Residentie Orkest.

LEES OOK: Kans om vermiste surfer te vinden steeds kleiner: 'Meld het snel als je iets ziet op zee'