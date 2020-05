Dagattracties langzaam uit lockdown: lees hier waar je weer naartoe kunt voor een dagje uit

Op de bonnefooi komen is er voorlopig niet bij; voor zowel attractieparken als musea moeten vooraf een dag en een tijdslot online worden gereserveerd. Ook moet je rekening houden met verplichte looproutes en 'wachtvakken' op de vloer, zoals je die al kent van winkels. Kijk niet vreemd op als bijvoorbeeld shows worden geannuleerd en horeca beperkt open is. Hieronder een overzicht.

Duinrell

Het grootste attractiepark van Zuid-Holland was het eerste in Nederland dat de deuren sloot. Duinrell is nu ook het eerste park dat weer open is. Dit weekend zijn de attracties en het Tikibad weer te bezoeken. Voorlopig zijn alleen de verblijfsgasten welkom. Later deze maand komt ook een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor daggasten. Die moeten vooraf online worden gekocht.

'We blijven ons bewust van de bijzondere omstandigheden', laat directeur Philip van Zuylen van Nijevelt weten. Bezoekers moeten per huishouden anderhalve meter afstand houden. Dat betekent soms ook dat zitplekken in attracties met opzet leeg worden gehouden, om te voorkomen dat bezoekers die niet samen in een huis wonen te dicht bij elkaar komen te zitten. De capaciteit van attracties kan daardoor lager zijn. Verder moet iedereen zich strikt houden aan de tijdelijke bewegwijzering en instructies.

Waarschuwingsborden bij de Locomotion I Foto: Duinrell

Drievliet: hoopt op 1 juni weer open te kunnen

Het andere attractiepark in onze regio is Drievliet in Den Haag. Daar wordt op dit moment nog heel hard gewerkt om het park 'Corona-proof' te krijgen. 'We zijn flink in de weer', vertelt directeur Jos Faay aan Omroep West. 'Neem nu de wachtrijen bij de attracties: die zigzagden. Daardoor stonden bezoekers dicht op elkaar. De meandering moest bij alle attracties worden aangepast, zodat bezoekers afstand kunnen houden. In een enkel geval moest er zelfs een heel nieuwe ingang worden gemaakt bij attracties. ‘Het verdient geen schoonheidsprijs, als we maar open kunnen’, zegt Faaij. Het Haagse park hoopt op 1 juni weer operationeel te zijn.

Vogelpark Avifauna: waarschijnlijk eind mei

Een harde datum heeft Vogelpark Avifauna nog niet, maar directeur John de Hoon vertelde zaterdag in het programma UIT bij Radio West dat hij verwacht vlak voor 1 juni weer open te kunnen. 'We zijn druk bezig met de burgemeester en veiligheidsregio Hollands Midden om groen licht te krijgen voor de heropening. We verwachten dat ieder moment. We hebben heel veel maatregelen genomen, zodat mensen straks veilig ons park kunnen bezoeken.'

De Hoon verwacht dat de definitieve datum snel bekend zal zijn: 'Ik denk dat we een paar dagen voor 1 juni open kunnen. In de dagen daarvoor zullen we dan gaan testen met onze vaste fans: abonnementhouders, vrijwilligers en familie van medewerkers.'

Madurodam: opent op 18 mei

Het Haagse Madurodam is deze maandag weer te bezoeken. Het park heeft te maken met dezelfde maatregelen als alle collega's: anderhalve meter afstand houden en ervoor zorgen dat het niet te druk wordt. Maar het park pakt de waarschuwingen net even iets anders aan. De markeringen op de vloer zijn niet zwart-geel of wit-rood, zoals je vaak ziet. Dat zijn namelijk 'negatieve signaalkleuren', zegt een woordvoerder. Er is daarom gekozen voor roze en oranje harten: 'Wij willen mensen een positief gevoel meegeven.' Madurodam denkt dat een bezoek aan het Haagse miniatuurpark alleen maar leuker wordt, omdat het veel rustiger zal zijn dan normaal: 'Daardoor hebben bezoekers meer ruimte en zijn er waarschijnlijk geen wachtrijen meer.'

Harten op de grond geven anderhalf meter aan in Madurodam | Foto: Omroep West

Archeon: Hemelvaartsdag

Themapark Archeon in Alphen aan den Rijn is weer te bezoeken vanaf donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag. Dat gebeurt volgens het park wel op aangepaste wijze. 'Om ervoor te zorgen dat bezoekers in Archeon voldoende afstand houden, krijgen ze bij binnenkomst een wilgentak van anderhalve meter', vertelt een enthousiaste directeur Jack Veldman. Uiteraard geldt ook voor Archeon dat het aantal bezoekers voorlopig beperkt blijft en je vooraf moet reserveren.

Archeon hoopt op 21 mei weer bezoeker te ontvangen I Foto: Archeon

Sea Life Scheveningen: 1 juni

Sea Life opent de deuren weer op 1 juni, met een beperkte capaciteit. Zo worden de dagelijkse voederpresentaties voorlopig geschrapt, om al te grote drukte op een plek te vermijden. Ook kunnen de openingstijden afwijken, zodat de dierenverzorgers in alle rust hun aandacht aan de dieren kunnen geven en niet in contact komen met bezoekers. Op de website laat het aquarium weten nog te werken aan een online reserveringssysteem. Daardoor is het nu nog niet mogelijk om kaartjes en een tijdslot te reserveren.

Sea Life Scheveningen I Foto: Omroep West

Corpus: 1 juni

De 'reis door de mens' in Corpus in Oegstgeest kun je weer maken op 1 juni. Een week eerder beginnen ze daar met 'proefdraaien' voor genodigden. De reis door de mens kan dan maar door maximaal zes personen tegelijk worden gemaakt. Bovendien worden slechts twee personen per huishouden per boeking toegelaten. Met het hele gezin tegelijk de 'reis' maken kan dus voorlopig niet.

Corpus I Foto: Omroep West

Musea

Op 1 juni gaan ook de musea weer beperkt open. Toch zijn nog niet alle musea in de regio al gelijk op die dag te bezoeken. Soms heeft dat een praktische reden: 1 juni is namelijk een maandag en dat is wereldwijd de dag waarop de meeste musea sowieso dicht zijn. Daarom openen sommige musea een dag later de deuren. Een uitzondering is Naturalis in Leiden: het populaire museum opent pas op 8 juni. In de eerste weken is het dan gratis toegankelijk voor mensen met vitale beroepen. Op 1 juli zijn ook gewone bezoekers weer welkom, tegen het reguliere tarief. Ook voor de musea geldt: vooraf online reserveren.

