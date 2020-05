Slang duikt op in rodelbaan Duinrell

In attractiepark Duinrell in Wassenaar dook zaterdag een wilde slang op in de rodelbaan. Het gaat om een westelijke stierslang, die volgens de Dierenambulance Wassenaar vaker voorkomt in het duinengebied.

Een van de gasten waarschuwde na het spotten van de slang de bewaking van het park, die daarop de dierenambulance inschakelde. 'Vlak voordat we kwamen was de slang weggeschoten tussen de struiken', vertelt Rein van Kralingen van de Dierenambulance Wassenaar. In de duinen tussen Katwijk en Scheveningen wordt de slang vaker gespot, vertelt hij. 'Er schijnen een stuk of veertig van zulke slangen in de duinen te zitten. Giftig zijn ze niet. Als ze bijten doet het wel zeer, alsof je met je hand een flinke cactusplant aanraakt.'

De Dierenambulance Wassenaar rukt gemiddeld vier keer per jaar uit voor een stierslang in de duinen. 'Door het mooie weer komen ze tevoorschijn. Deze lag lekker in het zonnetje', zegt Van Kralingen. 'Duinrell lag stil, maar de natuur niet', schrijft het attractiepark op Twitter. 'Vanwege de rust de afgelopen tijd op het park, is de slag waarschijnlijk steeds verder het duingebied van Duinrell ingekropen.'

Duinrell weer open

Duinrell opende zaterdag de attracties weer na lange tijd van sluiting wegens coronamaatregelen. De attracties zijn in eerste instantie alleen open voor gasten van het vakantiepark. Later deze maand komen ook tickets voor daggasten beschikbaar.