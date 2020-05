Coronavirus: dodental stijgt met 10 naar 5680

De belangrijkste punten van dit moment:

Het RIVM heeft zondag 10 nieuwe sterfgevallen gemeld

Jongeren kampen met corona-eenzaamheid

Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor onderwijs tijdens de coronacrisis

Dodental stijgt met tien

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5680. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10 nieuwe meldingen van overlijdens binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

Er zijn 15 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat nu op 11.552. Tot nu toe zijn er 43.995 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Dat zijn er 125 meer dan zaterdag. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut. Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

RIVM: het nieuwe normaal moeten we normaal gaan vinden

Geen handen schudden en vaak je handen wassen wordt het nieuwe normaal en dat moeten we normaal gaan vinden. Naarmate deze situatie langer duurt, hoeft het volgen van deze regels niet moeilijker te worden, omdat mensen er ook gewend aan raken. Dat zei Hans Brug, algemeen directeur van het RIVM, zondag in het tv-programma Buitenhof over de gedragsregels die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Brug zei dat het sowieso beter is dat mensen zich aan de basisregels houden omdat het ook andere infecties vermindert. Zo lopen volgens hem minder mensen diarree op, omdat de handen beter worden gewassen voor het bereiden van eten.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder 90.000 Nederlanders blijkt volgens Brug dat verreweg de meeste mensen zich goed houden aan de gedragsregels en ook dat ze het goed kunnen volhouden. Het lijkt al een gewoonte te worden. Met het langzaam terugdraaien van de lockdown is het nodig om steeds te ontdekken hoe mensen zich aan de regels houden en kunnen houden, zei Brug, die is gespecialiseerd in gezondheid- en gedragswetenschap.

Dagattracties langzaam uit lockdown

De grote dagattracties in de regio openen vrijwel allemaal rond deze tijd weer voorzichtig de poorten voor het publiek. Een ding is zeker: een bezoekje aan het pretpark, de dierentuin of het museum zal er voorlopig heel anders uit zien. Het zal sowieso rustiger zijn, omdat veel toeristische trekpleisters draaien met een beperkte capaciteit.

Veel regels in attractieparken I Foto: Duinrell

Weer bezoek in verpleeghuis

Vreugde in de verpleeghuizen die sinds kort als proef per bewoner één bezoeker mogen ontvangen. Niet alleen bewoners en visite zijn veelal opgetogen, ook personeel. Locatiemanager Richard Spraakman van WZH Prinsenhof in Leidschendam zag dat bewoners er 'echt aan toe' waren om dierbaren in het echt te zien.

'Aanvankelijk waren sommigen wel blij met het bezoekverbod, ze voelden zich veilig.' Maar er hebben zich inmiddels 'echt emotionele' taferelen afgespeeld in Prinsenhof. Met het afstand houden lukt het goed. 'Al moet af en toe iemand tegen zichzelf zeggen: o nee, dat mag niet.' Het personeel voelt zich 'trots dat het met de proef een bijdrage mag leveren.'

D66 en GroenLinks willen van thuiswerken wettelijk recht maken

D66 en GroenLinks slaan de handen ineen om van thuiswerken een wettelijk recht te maken. Ze gaan daartoe een initiatiefwet voorbereiden in de Tweede Kamer, maakten ze zaterdag bekend. De coalitie- en oppositiepartij vinden dat het veel normaler moet worden om een deel van de tijd thuis te werken. Een werkgever mag een verzoek om dit te doen alleen weigeren als het echt niet mogelijk is.

Ook moeten mensen thuis goede werkplekken kunnen inrichten, waarvoor eenzelfde belastingvoordeel moet gelden als voor de inrichting op kantoor. Werkgevers zouden daarin fiscaal moeten worden gestimuleerd. Ook zou in cao's en tussen werkgever en personeel standaard aandacht moeten zijn voor de optie om thuis te kunnen werken.

De twee partijen wijzen erop dat door de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken goed is te regelen en dat de digitale voorzieningen het aankunnen. Ook zijn er veel voordelen, zowel voor de werknemer als voor het milieu. Zo is het woon-werkverkeer drastisch afgenomen.

Jongeren kampen met corona-eenzaamheid

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat drie op de tien Nederlanders zich eenzaam voelen in de coronacrisis. Vooral onder jongeren is een stijging te zien. Bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis en bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter.

Dat juist jongeren meer eenzaamheid ervaren is niet zo vreemd, stelt Hans Alderliesten van kennisinstituut Movisie. Veel ouderen staan al meer aan de zijlijn en worden niet per se eenzamer door de crisis, blijkt uit de enquête. Volgens Alderliesten is in het algemeen de kans op eenzaamheid groter naarmate mensen ouder worden. Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze zich willen ontwikkelen.

Honderden felicitaties voor koningin Máxima

De felicitaties voor de jarige koningin Máxima, die zondag haar 49e verjaardag thuis viert op Huis ten Bosch, stromen binnen. De koningin zal vooral online en telefonisch felicitaties ontvangen, want coronamaatregelen verhinderen een groot verjaardagsfeest.

Onder meer premier Mark Rutte feliciteert de koningin online: