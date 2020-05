Eredivisieschap ADO nu zeker, duidelijkheid begroting laat nog op zich wachten

Die vraag kwam afgelopen maandag ter sprake toen de directie met grootaandeelhouder United Vansen en de Raad van Commissarissen (RvC) digitaal om tafel zat. Belangrijkste thema tijdens het gesprek was de begroting voor aankomend seizoen. Iedereen doet vanwege de coronacrisis een jasje uit, maar hoe dik is die jas? Kan en wil United Vansen de begroting op het niveau van vorig seizoen houden? Een antwoord op die vraag werd maandagavond niet gegeven. De Chinese grootaandeelhouder komt binnen een maand met het antwoord.

Tijdens de meeting viel logischerwijs de naam van Aleksander Rankovic, de nieuwe trainer van de Haagse voetbalclub die dinsdag werd vastgelegd. Hij staat de komende twee seizoenen aan het roer bij ADO Den Haag en wordt maandag gepresenteerd. Zijn aanstelling raakte in een stroomversnelling toen bleek dat de gedroomde kandidaat Maurice Steijn het niet ging worden. Maar waarom?

Tweede huwelijk met Steijn in de maak

Even terug in de tijd. Wie twee weken geleden bij de sigarenboer was binnengestapt om zijn geld op Maurice Steijn als nieuwe trainer van ADO Den Haag te zetten, zou denken dat winst gegarandeerd was. De liefde was wederzijds en het was wachten op het ja-woord.

De vonken van het op handen zijnde huwelijk tussen ADO en Steijn sloegen kort voor de winterstop weer over. ADO-directeur Mohammed Hamdi kwam in de zoektocht naar een opvolger van de vertrokken Fons Groenendijk terecht bij de 46-jarige Hagenaar. Hamdi stapte op het vliegtuig naar Abu Dhabi, waar Steijn op dat moment verbleef, en startte de eerste gesprekken.

Corona

Tot een deal kwam het tussentijds niet. Steijn, die weken daarvoor was ontslagen bij Al Wahda, had in de Emiraten nog wat contractuele zaken lopen waardoor tussentijds instappen lastig werd. Ook het werken met een staf en selectie die niet door Steijn zijn samengesteld was een argument om niet direct het stokje over te nemen. Na het gesprek spreken Hamdi en Steijn af om tegen het einde van de competitie weer eens af te spreken. De wil van beide kanten is er, het moment nog even niet.

Het moment doet zich in april dan wel voor. Vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt de Eredivisie niet uitgespeeld en blijft ADO Den Haag behouden voor het hoogste niveau van Nederland. Wanneer de Haagse club bekend maakt niet door te gaan met Alan Pardew en zijn staf, gaat de zoektocht naar een nieuwe trainer van start. Op het lijstje met namen staat onder andere Maurice Steijn.

Ja-woord komt er, maar niet van Steijn

Een gesprek volgt, maar een deal blijft uit. Qua salaris liggen beide partijen in eerste aanleg nog uit elkaar, maar de liefde is groot genoeg om het daar niet op stuk te laten lopen. Het struikelblok zit hem in de invulling van de staf. Ook over de invulling van de selectie voor aankomend seizoen liggen beide partijen niet op één lijn. Een tweede huwelijk met Steijn - die van 2011 tot 2014 als eens aan het roer stond - komt er niet.

Gesprekken met Rankovic leiden wel tot een samenwerking. Zijn staf wordt gecompleteerd door Richard Knopper, Rick Hoogendorp en Michele Santoni. De eerste twee oud-spelers behoeven geen uitleg, Santoni komt uit het netwerk van Martin Jol. Het contract van assistent-trainer Dirk Heesen wordt in overleg ontbonden. Keeperstrainer Raymond Mulder wordt van de A-selectie overgeplaatst naar het onder 21-jaar elftal. De vacature voor keeperstrainer moet nog ingevuld worden.