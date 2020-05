Oud-Scheveningen krijgt kleur door ingekleurde foto van rond 1900

'Ik doe het niet met de hand hoor', lacht Cees. 'Er zijn op internet verschillende 'tooltjes' te vinden die dat voor je doen.' Zo heeft hij iets ontdekt in Singapore. 'Die is gratis en werkt wel, maar niet zo heel mooi. Ik ben vooral fan van het tooltje op MyHeritage.com. Daar moet je na tien foto's overigens wel voor betalen.' En van die laatste 'tool' komt de foto van Scheveningen rond 1900.

Op de foto zie je mannen en jongens die bij Kuiperij Vrolijk aan het werk zijn. Die zat vroeger aan de Scheveningse Heemraadstraat. 'Ik heb de foto aan mijn vader laten zien, en die wist nog dat daar ooit een kuiperij stond.' Tegenwoordig is daar niets meer van te zien overigens. De Heemraadstraat staat vol met woningen.

Heemraadstraat nu | Bron: Google Maps

'Bekende van mijn vader'

Door de kleuren in de foto, gaat zo'n foto echt leven, vindt Fieret. Daar komt bij dat de man in het zwart rechts op de foto, waarschijnlijk vroeger bij zijn vader in de buurt woonde. 'Mijn vader kent die familie, en we denken te weten wie dat is. Mijn vader heeft zelf ook altijd in de visserij gezeten, dus ja: het leeft echt.'

Maar deze 'oefening', zoals Cees het noemt, betekent niet dat hij nu direct alle oude foto's in zijn bezit gaat inkleuren. 'Kijk het wordt pas echt mooi als je het met de hand gaat doen, maar dat kost ongelofelijk veel tijd'. In het dagelijks leven is hij adviseur bij het ministerie van Financien, dus zo heel veel tijd heeft hij ook weer niet. Toch zit hij niet stil: 'Ik ben nu met iets heel anders bezig en dat heeft niets te maken met Scheveningen. De oma van mijn vrouw uit Nijmegen is ooit met het vliegtuig op vakantie geweest. Er is een oude foto waarop je ziet dat ze met een trapje het toestel in klimt. Daar ben ik nu eerst mee bezig.'