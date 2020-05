'Strandpaviljoens bij Den Haag woensdag gedeeltelijk open'

De strandtenten bij Den Haag gaan woensdag voor een deel weer open. Dat zegt André Triep, de voorzitter van de vereniging van Strandexploitanten. De vereniging stuurt zondagmiddag een brief naar de gemeente waarin deze stap wordt aangekondigd. 'We houden het gewoon niet meer', zegt Triep.

Door de coronamaatregelen mogen strandpaviljoens niet open, terwijl het seizoen eigenlijk al in volle gang had moeten zijn. 'Het is komende week Hemelvaart en het wordt prachtig weer. Wij gaan onze toiletten openstellen, een beperkt aantal bedden verhuren en ook take-away regelen', zegt Triep.

De strandexploitanten komen hiermee omdat ze zeggen dat dit bij andere badplaatsen wel wordt toegestaan. 'Kijk maar naar Hoek van Holland bijvoorbeeld.'

'Bekeuring maakt niet uit'

Volgens André Triep gaan de exploitanten zich wel aan de geldende coronaregels houden, maar moeten ze echt iets doen om te kunnen overleven. En wat als de gemeente deze openstelling alsnog verbiedt? 'Dan moeten ze zeventig strandexploitanten van Kijkduin tot aan Scheveningen gaan bekeuren. Als we toch failliet gaan, maakt een bekeuring weinig meer uit.'

De gemeente zegt de brief te hebben gekregen. 'We hebben de brief gezien en gaan er nu niet op reageren. Het kabinet is eerst aan zet om aan te kondigen wat mogelijk is vanaf 1 juni. Daarna maakt de gemeente bekend hoe de versoepeling wordt ingeregeld binnen Den Haag en op Scheveningen', aldus een woordvoerder van de gemeente.