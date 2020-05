Oud-basketballer Geert Hammink nieuwe coach van ZZ Leiden

Geert Hammink is het komende seizoen coach van basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden. Het is voor de oud-prof, die uitkwam in de Amerikaanse profcompetitie NBA, zijn tweede klus als hoofdcoach. In het seizoen 2018-2019 bekleedde Hammink die functie bij Dutch Windmills, de club uit Dordrecht die wegens een faillissement voortijdig uit de competitie verdween.

Hammink (50) volgt in Leiden Rolf Franke op, die het voortijdig afgebroken seizoen als vierde afsloot. 'Geert Hammink is een naam in het basketbal. Hij heeft bewezen met jeugd te kunnen werken. Daarnaast beschikt hij over een groot netwerk en dat is mooi meegenomen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is voor onze club', aldus voorzitter Marcel Verburg.

'Ik ben bijzonder blij de coach te mogen zijn van een club in de grootte van Zorg en Zekerheid Leiden, met al haar historie, en een fantastische 'fan base'. Ik denk dat er meteen in het eerste gesprek een klik was en ga er, samen met de spelers, hard aan werken die positieve energie om te zetten in succesvol en attractief basketbal', aldus Hammink.

In meerdere landen actief geweest

Hammink speelde eerste voor Louisiana State University om in 1993 een jaar in Italië te gaan basketballen. Daarna kwam hij in de NBA uit voor Orlando Magic en Golden State Warriors. De jaren erna speelde Hammink in Griekenland en Duitsland.