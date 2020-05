Coronavirus: Madurodam tevreden over heropening

De belangrijkste punten van dit moment:

Dodental coronavirus stijgt met 14 tot 5694

Burgemeester bespreken coronamaatregelen

Coronatests ook beschikbaar voor mantelzorgers

Eerste praktijkexamen bij het CBR weer afgelegd

LUMC gaat patiënten en bezoekers screenen op het coronavirus

Wil je teruglezen wat er vrijdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Ook in zomerperiode opvang van asielzoekers in Wassenaar

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan het college van Wassenaar gevraagd om mee te werken aan het opvangen van asielzoekers op landgoed Duinrell in de zomerperiode. 'Gelet op de eerder gemaakte afspraken, de positieve samenwerking en de uitzonderlijke situatie waarin we ons, door het coronavirus, als samenleving bevinden, heeft het college positief gereageerd op het verzoek. Wel zijn nadere afspraken gemaakt met het COA en heeft Duinrell een omgevingsvergunning aangevraagd, omdat het bestemmingplan opvang slechts toestaat buiten de zomerperiode', laat de gemeente weten.

Sinds 2009 worden groepen asielzoekers in de wintermaanden opgevangen in Wassenaar. 'Door de landelijk genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is nationaal een nog groter tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers ontstaan. Zo zijn de geplande grootschalige opvanglocaties in sport/bedrijfshallen in de gemeenten Goes en Leeuwarden dit voorjaar niet doorgegaan', zegt de gemeente Wassenaar.

'Proefdraaidag' voor Nederlandse horeca

De Bredase horeca heeft een plan ontwikkeld om op 25 mei te gaan proefdraaien. Met de steun van gemeente en politie hebben zij zich bij het kabinet aangeboden voor een oefendag voor de rest van Nederland, meldt Omroep Brabant. Zo wil de horeca een maximale voorbereiding, zodat iedereen straks op 1 juni op een veilige manier de deuren en terrassen (beperkt) kan openen. 'Het moet geen groot carnaval worden en dat wij dan geslachtofferd worden doordat de cafés en restaurants opnieuw worden dichtgegooid', aldus Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland.

Haagse strandtentexploitanten zouden woensdag al gedeeltelijk open hebben willen gaan, maar daar heeft burgemeester Remkes een stokje voor gestoken. De strandtenten moeten tot begin juni dichtblijven.

Madurodam was niet vol maar kijkt terug op geslaagde heropening

Madurodam is 'hartstikke tevreden' over de wijze waarop de heropening is verlopen. Het miniatuurpark in Den Haag had slechts 600 kaarten beschikbaar gesteld voor de maandag, maar die werden niet allemaal verkocht. Dinsdag en woensdag mogen er 1000 mensen het park in en donderdag, Hemelvaartsdag, wordt dat aantal verruimd tot 2900. 'Op een mooie dag in het hoogseizoen verkopen we zo'n 7000 tot 8000 kaarten, dus dat is nog altijd een klein deel van onze maximale capaciteit', aldus woordvoerster Marianne Aalders, die stelt dat de bezoekers 'zich keurig aan de regels hebben gehouden'.

In het park zijn diverse maatregelen getroffen en er wordt gewerkt met tijdvakken. 'Op Hemelvaartsdag mogen er 75 mensen per kwartier naar binnen', aldus Aalders. 'Ze mogen zo lang blijven als ze willen, maar de ervaring heeft geleerd dat een bezoeker gemiddeld 3,5 uur in het park verblijft.' Afgelopen weekeinde mochten abonnementhouders al naar binnen om de maatregelen te testen. Aalders: 'We willen onze medewerkers rustig laten wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar we zijn klaar voor Hemelvaartsdag.'

Maandag werd ook het levensgrote Dakota-vliegtuig dat Madurodam onlangs neerzette, officieel gedoopt.

Bioscoopketen Pathé: run op filmtickets na heropening op 1 juni

Mensen hebben massaal tickets gekocht voor een filmbezoek na de heropening van de bioscopen. Pathé, de grootste bioscoopketen van Nederland, heeft inmiddels al meer dan 36.000 kaartjes verkocht voor de voorstellingen in de dagen na de heropening op 1 juni. Dat heeft een woordvoerder maandag gemeld. Tientallen zalen zijn al uitverkocht voor de eerste paar dagen.

Titels die het goed doen, zijn onder meer de actiefilm Bloodshot met Vin Diesel, die twee dagen voor de coronalockdown in première ging, en I See You, een nieuwe thriller met Helen Hunt in de hoofdrol. Deze film beleeft op 1 juni de Nederlandse première. Daarnaast doen oude klassiekers die Pathé weer van stal haalt, zoals sciencefictionfilm Interstellar, Grease en een aantal Harry Potter-delen, het erg goed.

Overigens zijn zalen al snel vol, omdat er per film niet meer dan dertig bezoekers welkom zijn vanwege de coronaregels. Bezoekers moeten op tijd aanwezig zijn, toiletgebruik moet worden beperkt en napraten mag niet. Pathé hoopt het aantal bezoekers op termijn weer te mogen opvoeren; de huidige aantallen bezoekers zijn niet lucratief voor bioscoopexploitanten.

GGD Haaglanden klaar voor uitgebreid testen en contactonderzoek

Vanaf maandag 18 mei kunnen enkele beroepsgroepen zich op het coronavirus laten testen door de GGD. 'Een brede groep die veel in aanraking komt met andere mensen: mantelzorgers, mensen die werken in het openbaar vervoer, politie, mensen die werken in de opvang en dagbesteding van hulpverlening’, aldus Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden in het radioprogramma Gebakken Lugt van Omroep West.

Per 1 juni moet iedereen met symptomen zich kunnen laten testen. De Broer zegt dat de GGD klaar is voor uitgebreider testen en verwacht dat de resultaten hiervan terug te zien zullen zijn in de cijfers. ‘Afgelopen weken mochten al meer mensen zich laten testen, daardoor zag je denk ik lichte stijging van in laboratorium bevestigde besmettingen. Aan de IC-opnames zie je dat de epidemie niet aan het toenemen is.' Over contactonderzoek zegt ze: 'Bij elke honderd mensen die je test weet je dat je 2 tot 10 procent contactonderzoek moet inzetten, waarbij voor GGD Haaglanden de regionale focus relevant is.’ Mensen die zich per 1 juni willen laten testen kunnen zich melden bij hun huisarts. ‘Die zal hen doorsturen naar ons. Dan checken we eerst of er klachten zijn, anders heeft het geen zin. Er wordt een staafje in je neus gestoken, dat wil je niet als je niks hebt.'

Aantal coronapatiënten op intensive care daalt weer

Het aantal ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is weer afgenomen, tot 323. Dat zijn 26 patiënten minder dan zondag. In het weekend stokte de daling even, maar de daling zet nu dus weer door. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 'Naar nul zal het vrijwel zeker niet gaan', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 'We zien nog steedsnieuwe besmettingen. Het virus is niet weg, dat krijgen we ook niet weg.' De bezetting op de ic's zal dan ook voor langere tijd hoger blijven dan normaal.

Kuipers noemt het belangrijk dat Nederland 'dicht op de bal blijft zitten' door besmettingen snel met een test vast te stellen en goed contactonderzoek te doen. LCPS-hoofd Bas Leerink voegt eraan toe dat ziekenhuizen zich gereed maken voor een eventuele tweede piek van besmettingen. 'We weten niet of die komt of wanneer die komt, maar we willen er wel op voorbereid zijn.' Leerink hoopt dat voorkomen kan worden dat de ziekenhuizen opnieuw worden overspoeld en de zorg voor mensen met ander aandoeningen weer sterk moet worden ingeperkt.

'Ook heel 2021 soepeler subsidieregels voor kunst en cultuur'

Kunst- en cultuurinstellingen die door het Rijk worden gesubsidieerd, moeten ook in 2021 kunnen rekenen op soepeler regels voor overheidsbijdragen. Dat is nodig om te overleven, aan te passen en te vernieuwen, schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Ingrid van Engelshoven.

De situatie is voor de sector 'een nachtmerrie', die al bijna 1 miljard euro aan inkomsten heeft gekost. Het wordt allemaal nog erger, met name door de festivals die deze zomer niet door kunnen gaan.

Het adviesorgaan wil tot 1 november samen met de stedelijke regio's, fondsen en kunst- en cultuurwereld overleggen over hoe er kan worden ingesprongen op drie situaties: een lockdownscenario, een 1,5 meterscenario en een scenario van 'het nieuwe normaal', waarbij volgens bepaalde regels weer grotere groepen bij elkaar mogen komen.

De afgelopen 24 uur zijn 14 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus. Het totale officiële dodental, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijhoudt, stijgt daarmee naar 5694.

Ziekenhuizen hebben 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.579 mensen in ziekenhuizen gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen.

De eerste praktijkexamens bij het CBR zijn sinds de invoering van de coronamaatregelen afgelegd. Ook bij hier gelden extra veiligheidsmaatregelen. Examenkandidaten mogen niet eerder dan 15 minuten komen. Van te voren worden vragen gesteld over je gezondheid. Tijdens het examen worden mondkapjes gedragen, de auto wordt schoon gemaakt en de instructeur rijdt niet mee en is niet bij het eindgesprek aanwezig.

Jeugdfonds schiet gedupeerden coronacrisis te hulp

Ouders die de contributie van een sportclub niet meer kunnen betalen omdat ze door de coronacrisis in geldnood zitten, kunnen rekenen op hulp. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur roept gedupeerde gezinnen op zich te melden en betaalt dan tijdelijk de contributie voor een sportvereniging of cultuurclub.

In de maandag gelanceerde campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?' wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten onderstreept. In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede en dat aantal zal door de crisis toenemen, vreest het fonds.

Het geld wordt niet overgemaakt aan de ouders, maar direct betaald aan de vereniging waar het kind lid van is, zoals een voetbal- of judoclub, muziek- of dansvereniging.

D66 en CU: sta evenementen binnen coronaregels toe

Evenementen die passen binnen de coronavoorschriften, moeten niet langer worden verboden. Voor bijvoorbeeld een drive-inbioscoop kan best een uitzondering worden gemaakt, vinden regeringspartijen ChristenUnie en D66. Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zoals eredivisiewedstrijden en zomerfestivals, zijn tot minstens 1 september verboden. Het kabinet vreest het coronavirus in de kaart te spelen als veel mensen samenkomen.

Maar dat verbod treft ook evenementen waar bezoekers bijvoorbeeld wel degelijk onderling 1,5 meter afstand bewaren, constateren D66 en ChristenUnie. Dat is zonde. 'We vragen het kabinet om te kijken naar wat wél mogelijk is', zegt Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66). Creatieve ideeën voor bijvoorbeeld drive-inbioscopen 'moeten we in deze crisis juist aanmoedigen in plaats van verbieden', stelt zijn CU-collega Eppo Bruins.

De twee coalitiepartijen wijzen erop dat zulke evenementen in Duitsland en Denemarken wel zijn toegestaan. Ook in Nederland moeten burgemeesters een uitzondering kunnen maken, vinden ze. De veiligheid staat volgens Bruins en Schonis voorop, maar zwaar getroffen evenementenbranche en horeca moeten ook niet onnodig aan banden. 'Land op slot betekent niet automatisch alle plezier kapot', zegt Schonis.

Burgemeesters bespreken coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's komen vanavond weer bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio's. Gesproken wordt over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is er deze keer bij.

Over het afgelopen weekeinde gaf de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls de samenleving weer een compliment. Op weinig plekken waren incidenten en: "Waar het te druk was, hebben gemeenten maatregelen getroffen, waardoor de drukte weer afnam", zo zei hij zondagavond.

Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het versoepelen van meer maatregelen vanaf 1 juni.

Ook mensen die voor bijvoorbeeld een ziek familielid zorgen, kunnen zich vanaf vandaag laten testen op het nieuwe coronavirus bij klachten die wijzen op een besmetting. Daarvoor is voldoende capaciteit beschikbaar, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al eerder.

Testen is alleen zinvol als tijdens het verzorgen de 1,5 meter afstand niet is aan te houden, meldt MantelzorgNL op zijn site. Dat is de landelijke vereniging die de belangen behartigt van mantelzorgers. 'Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden.' Testen gebeurt alleen bij klachten die passen bij Covid-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.