Coronavirus: eerste praktijkexamens bij het CBR weer afgelegd

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op het publieke leven al worden de maatregelen de komende tijd stap voor stap versoepeld. De eerste schoolweek zit er inmiddels weer op. En ook mensen met contactberoepen zijn weer aan het werk. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Burgemeester bespreken coronamaatregelen

Coronatests ook beschikbaar voor mantelzorgers

Eerste praktijkexamen bij het CBR weer afgelegd

De eerste praktijkexamens bij het CBR zijn sinds de invoering van de coronamaatregelen afgelegd. Ook tijdens de praktijkexamens gelden extra veiligheidsmaatregelen. Examenkandidaten mogen zich niet eerder dan 15 minuten voor de geplande afspraak bij het CBR melden. Van te voren worden vragen gesteld over de gezondheid van de examenkandidaat. Tijdens het examen worden mondkapjes gedragen, de auto wordt schoongemaakt en de instructeur rijdt niet mee en is niet bij het eindgesprek aanwezig.

Jeugdfonds schiet gedupeerden coronacrisis te hulp

Ouders die de contributie van een sportclub niet meer kunnen betalen omdat ze door de coronacrisis in geldnood zitten, kunnen rekenen op hulp. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur roept gedupeerde gezinnen op zich te melden en betaalt dan tijdelijk de contributie voor een sportvereniging of cultuurclub.

In de maandag gelanceerde campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?' wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten onderstreept. In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede en dat aantal zal door de crisis toenemen, vreest het fonds.

Het geld wordt niet overgemaakt aan de ouders, maar direct betaald aan de vereniging waar het kind lid van is, zoals een voetbal- of judoclub, muziek- of dansvereniging.

D66 en CU: sta evenementen binnen coronaregels toe

Evenementen die passen binnen de coronavoorschriften, moeten niet langer worden verboden. Voor bijvoorbeeld een drive-inbioscoop kan best een uitzondering worden gemaakt, vinden regeringspartijen ChristenUnie en D66. Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zoals eredivisiewedstrijden en zomerfestivals, zijn tot minstens 1 september verboden. Het kabinet vreest het coronavirus in de kaart te spelen als veel mensen samenkomen.

Maar dat verbod treft ook evenementen waar bezoekers bijvoorbeeld wel degelijk onderling 1,5 meter afstand bewaren, constateren D66 en ChristenUnie. Dat is zonde. 'We vragen het kabinet om te kijken naar wat wél mogelijk is', zegt Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66). Creatieve ideeën voor bijvoorbeeld drive-inbioscopen 'moeten we in deze crisis juist aanmoedigen in plaats van verbieden', stelt zijn CU-collega Eppo Bruins.

De twee coalitiepartijen wijzen erop dat zulke evenementen in Duitsland en Denemarken wel zijn toegestaan. Ook in Nederland moeten burgemeesters een uitzondering kunnen maken, vinden ze. De veiligheid staat volgens Bruins en Schonis voorop, maar zwaar getroffen evenementenbranche en horeca moeten ook niet onnodig aan banden. 'Land op slot betekent niet automatisch alle plezier kapot', zegt Schonis.

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's komen vanavond weer bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio's. Gesproken wordt over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is er deze keer bij.

Over het afgelopen weekeinde gaf de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls de samenleving weer een compliment. Op weinig plekken waren incidenten en: "Waar het te druk was, hebben gemeenten maatregelen getroffen, waardoor de drukte weer afnam", zo zei hij zondagavond.

Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het versoepelen van meer maatregelen vanaf 1 juni.

Ook mensen die voor bijvoorbeeld een ziek familielid zorgen, kunnen zich vanaf vandaag laten testen op het nieuwe coronavirus bij klachten die wijzen op een besmetting. Daarvoor is voldoende capaciteit beschikbaar, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al eerder.

Testen is alleen zinvol als tijdens het verzorgen de 1,5 meter afstand niet is aan te houden, meldt MantelzorgNL op zijn site. Dat is de landelijke vereniging die de belangen behartigt van mantelzorgers. 'Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden.' Testen gebeurt alleen bij klachten die passen bij Covid-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.