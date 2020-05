Vloeistof in tank bij bedrijf in Koudekerk in brand: 'We zijn op het ergste voorbereid'

Een tank met vloeistof van het asfaltbedrijf Latexfalt in Koudekerk aan den Rijn staat in brand. Door nog onbekende reden werd de vloeistof, die altijd op een bepaalde temperatuur wordt gehouden, te warm. 'De olie-achtige vloeistof brand in de tank', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Er zijn dus geen vlammen te zien. We houden met alle scenario's rekening en zijn op het ergste voorbereid.'

De brandweer heeft voor de zekerheid opgeschaald naar grote brand. 'We hebben extra handen nodig en meer eenheden om genoeg blusmiddel met schuim te hebben.' De brandweer heeft ook al waterschermen neergezet en geactiveerd om de buitenkant van de tank te koelen. 'Alles voor de zekerheid.' Ook een schuimblusvoertuig uit Rotterdam is gearriveerd om hulp te verlenen, mocht dat nodig zijn. In het beste scenario smoort de brand uiteindelijk in de tank.

Eerder op de avond werd er al brand gemeld bij het bedrijf. 'De vloeistof had zijn bewaartemperatuur overschreden, wat zorgde voor rookontwikkeling', zegt de brandweerwoordvoerder. Ook het brandalarm van het bedrijf ging af en dat was ver in de omgeving te horen. 'We kijken nu samen met het bedrijf hoe we de inhoud kunnen koelen. Dat is een lastige klus.' Wat voor vloeistof er precies in de tank zit, kon de brandweerwoordvoerder niet zeggen.

Straat afgezet

Een deel Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn, waar het bedrijf aan ligt, wordt afgezet vanwege de waterwinning. Ook het team van het grootschalig watertransport is aanwezig.