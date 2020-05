Ook na maatregelen autobrand in Leidschendam, spoeddebat over ongeregeldheden

Voor de derde keer in korte tijd brandde een auto af op de Prins Frederiklaan in Leidschendam | Foto: Regio15

De extra maatregelen in Leidschendam om autobranden tegen te gaan schrikken nog niet iedereen af. In de nacht van zondag op maandag ging er op de Prins Frederiklaan opnieuw in Leidschendam een auto in vlammen op.

En dat was al voor de derde keer in korte tijd dat een auto op de Prins Frederiklaan vlam vatte. Sinds een paar weken wordt Leidschendam geteisterd door autobranden. Meer dan tien in een paar weken, ondanks extra politiesurveillance en cameratoezicht.

Ook hebben zes mensen een gebiedsverbod gekregen. 'Deze zes personen zijn herhaaldelijk in beeld bij de politie als het gaat om verstoring van de openbare orde en dragen bij aan de onrust', zei burgemeester Klaas Tigelaar vorige week.

'Crimineel gedrag'

'Het criminele gedrag, brandstichting, vandalisme en onrust in de wijk moet stoppen', aldus Tigelaar. 'Hoewel niet zichtbaar voor iedereen, werken we daar keihard aan. Wij rusten niet tot de rust weer teruggekeerd is in de wijk. Ik roep iedereen ook op om dat wat ze zien en weten te melden, desnoods anoniem.'

Het CDA liet vorige week weten dat zij een avondklok willen. Daarnaast wil de partij samen met de VVD en de ChristenUnie-SGP dat de politie de bevoegdheid krijgt om preventief te fouilleren. 'Extra ingrijpen wordt nu noodzakelijk', aldus CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont.

Spoeddebat

Maandagavond om 19.30 uur is op aanvraag van de fractievoorzitters in de gemeenteraad een spoeddebat over de ongeregeldheden in Leidschendam. Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering digitaal.

Hieronder zie je waar de autobranden de afgelopen weken waren in Leidschendam. De brand van zondag op maandag op de Prins Frederiklaan is nog niet verwerkt.