Archeon nieuwe stijl: met een anderhalve meter wilgentak door het themapark

Langzaam komen wij uit de intelligente lockdown. Historisch themapark Archeon gaat op 21 mei open. Bezoekers kunnen na reservering het park in Alphen aan den Rijn bezoeken. In het Omroep West-programma Eruit op de Buis kregen we alvast een exclusieve rondleiding van verschillende Archeon-gidsen.

'Het park heeft zich voorbereid op de nieuwe tijd', vertelt directeur Jack Veldman. 'Bezoekers krijgen bij binnenkomst een anderhalve meter lange wilgentak die ze het gehele bezoek bij zich houden om op een ludieke manier de afstand te bewaken.'

De rondleiding begint bij de prehistorie, in het mesolithicum, om precies te zijn. Gids Jeroen, die jager/verzamelaar is, laat zie hoe hij vist. Vuur wordt in die tijd nog niet gemaakt door op vuursteen te slaan, de harde steen wordt gebruikt voor bijlen. 'Nee, vuur wordt gemaakt met de vuurboog.' Jeroen demonstreert de vuurboog en al snel brandt er een knetterend vuurtje.

Koeienstront

De afgelopen twee maanden is er hard op het park gewerkt en veel opgeknapt. Zo is in de Nieuwe Steentijd een boerderij opgeknapt 'Achter de schermen wordt gewerkt met modern materiaal', verklapt gids Eva tijdens de rondleiding. 'Wel doen we natuurlijk onderzoek en gebruiken de juiste historische materialen.' 'De wanden van de boerderij zijn geleemd, daarvoor hebben we onder andere koeienstront gemengd', vertelt Jack.

We tijdreizen verder op het park naar de Romeinen. In een Romeins fort, castellum waren 500 Romeinse soldaten gelegerd, vertelt gids Julie. Een deel van het fort, met bijbehorende muur, is nagebouwd op het Archeon. Ook staan er een badhuis, een herberg en een tempel. We krijgen een gladiatoren gevecht voorgeschoteld.

Tijd van de Vikingen

Gids Julie neemt ons mee naar 800 na Chr. de Vroege Middeleeuwen, ofwel de tijd van de Vikingen. We zijn in Dorestad. Gids Alex laat ons zijn woonhuis annex winkel zien. Hij maakt zich klaar voor een handelsreis met zijn boot.

'In de Late Middeleeuwen is veel wapentuig', vertelt Julie. Er wordt geoefend met boogschieten en zwaardvechten. Stadswacht Joey traint de bevolking. En hij controleert of bezoekers niet over de schreef gaan. Het bekende gezegde heeft een historische bron. 'Je wapen mocht niet langer zijn dan de schreef', legt Joey uit. 'De schreef is een klein stuk ijzer, is je wapen langer dan moet je het inleveren in de wapenkamer tijdens je bezoek aan Gravendam.' Bezoekers mogen wel hun wilgentak van anderhalve meter meenemen.

Eruit op de Buis wordt woensdag 20 mei vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West, herhaling ieder uur.

