Aleksandar Rankovic wil van ADO Den Haag stabiele club maken

Rankovic speelde eerder zes jaar bij de club. 'Ik heb hier alles gemaakt. Promotie, degradatie, het Zuiderpark, het verhuizen naar een nieuw stadion. Dat ik nu de kans krijg hier als hoofdtrainer aan de slag te gaan is een droom die uitkomt. Ik heb altijd een warm gevoel gehouden bij deze club en dat heb ik vanaf het begin ook bij de onderhandelingen voor mijn nieuwe functie gehad.'

Richard Knopper, Michele Santoni en Rick Hoogendorp zijn door Rankovic als assistenten gekozen. De technische staf is voor twee jaar vastgelegd. Naast speler was Rankovic eerder ook jeugdtrainer bij de Haagse club. Hij was eerder bovendien assistent van Henk Fraser bij Vitesse en Sparta Rotterdam. 'In de ogen van verschillende mensen ben ik een beginnend trainer. Maar ik heb wel vijf jaar in de jeugdopleiding gezeten en ben drie jaar de assistent van Fraser geweest. Dus ik vind dit wel een logische stap in mijn carrière.'

Veel vertrouwen

Technisch adviseur Martin Jol zei veel vertrouwen te hebben in de nieuwe coach. 'Wij zochten een strijder, iemand die gaat knokken. Ik denk niet dat we bij de eerste zes gaan eindigen, ik hoop het natuurlijk wel, maar we moeten gaan knokken voor ons bestaan in de eredivisie. En ik denk dat we dan met een strijder beter af zijn, dan met iemand van buitenaf die de club niet kent.'

Ook Jol, Hagenaar, oud-trainer van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur, weet dat het niet allemaal vanzelf zal gaan. 'Dit seizoen hebben we gezien dat het niet altijd meevalt. Maar met de aanstelling van deze vier gasten zijn we op de goede weg, daarvan ben ik overtuigd. Waar wij op hopen is een winnend team dat het publiek weer op de banken krijgt. En dat talenten ontwikkelt zoals dat hier vroeger ook gebeurde. Ik denk dat onze toekomst er goed uitziet.'

Rankovic is blij met Jol als adviseur. 'Ik denk dat ik mij geen betere adviseur én mentor kan wensen Ik hoef niet te vertellen wat voor grootheid hij in de voetbalwereld en in Den Haag is. Als er moelilijke tijden komen, dan bel ik hem.' Over onder meer de uitbreidingsmogelijkheden van de selectie wordt komende week gepraat, vertelt Rankovic. 'We hebben door deze coronatijd voldoende tijd om dat te doen. En dat is misschien ook wel een voordeel.'