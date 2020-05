Heropening Leidse Rederij van korte duur: 'Te veel ruimte voor interpretatie noodverordening'

Voor het eerst dit seizoen voeren de rondvaartboten van de Leidse Rederij vrijdag door grachten. Ondanks de getroffen maatregelen moesten de activiteiten echter diezelfde dag alweer worden gestaakt. De gemeente Leiden besloot dat de rederij niet mocht varen omdat de boottochtjes volgens de noodverordening die momenteel geldt als 'samenkomsten' kunnen worden beschouwd, en die zijn niet toegestaan. Daaf Sloos van de Leidse Rederij zegt dat hij eerder van de politie wel toestemming had gekregen. Hij reageert teleurgesteld: 'Het is zuur als je er helemaal klaar voor bent.'

Dit bericht kwam tot stand in samenwerking met mediapartner Sleutelstad.

Volgens Daaf Sloos van de Leidse Rederij zijn er de afgelopen tijd de nodige maatregelen getroffen om te kunnen functioneren in een anderhalve meter-samenleving. Zo zijn er met tijdelijke verf ankers als pijlen op de straat aangebracht, om de looprichting en de anderhalve meter afstand aan te geven. Per boot mochten twee klanten mee, plus één schipper die tevens een spatmasker droeg. 'We hebben het kantoor anders ingericht, een routewijzer gemaakt op de grond voor eenrichtingverkeer, protocollen geschreven voor de gasten. We hebben ons best gedaan.'

Sloos vertelt dat het actieplan daarmee helemaal voldeed aan de RIVM-richtlijnen. Ook zegt hij dat de maatregelen zijn besproken met de politie, en dat die in eerste instantie aangaf dat de rondvaartboten mochten varen. 'De vrijdag begon dan ook goed, met een zonnige eerste vaart om half 11. We hebben er drie gedaan. Om half 4 kregen we een telefoontje om geen enkele rondvaart meer uit te voeren.'

'Teruggefloten'

De politie bevestigt dat er contact is geweest en dat er niet gevaren mag worden: 'Politie Leiden heeft contact gehad met de organisatie achter de Leidse rondvaartboten. Er is zelfs nog een extra check bij de gemeente gedaan. Het varen van de rondvaartboten is door de gemeente absoluut niet toegestaan en dat is de betreffende ondernemer ook door de politie nogmaals gemeld.'

Sloos weet dat de noodverordening ook in het Leidse geldt, alleen laat die volgens hem te veel ruimte voor interpretatie. 'Het woordje 'samenkomst' daarin is lastig. We hadden contact gezocht met de politie: doen we er goed aan door met slechts twee personen te gaan varen? Daarvoor kregen we vrijdagochtend groen licht. Na communicatie tussen de veiligheidsregio Hollands Midden, de politie en de gemeente werden we toch, zeg maar, teruggefloten. Het ging om de combinatie van het aantal gasten en ook een kapitein aan boord.'

Wachten op nieuwe noodverordening

Dat geeft volgens Sloos te denken. 'Als je alle privéboten en verhuursloepen voorbij ziet varen met meer dan twee personen, kun je je afvragen: hoeveel daarvan zijn gezinnen van een adres. En ze houden ook nog eens geen anderhalve meter afstand.'

Voorlopig is het afwachten of de rondvaartboten vanaf 1 juni wel mogen varen. Begin deze week wordt de inhoud van de nieuwe noodverordening bekend, die vanaf 1 juni van kracht is. 'Daarna gaan de gemeente en veiligheidsregio Hollands Midden met onze branche in gesprek over de te nemen maatregelen. De gemeente heeft beloofd intensief contact te zullen houden.'

De gemeente Leiden is maandag om een reactie gevraagd, maar heeft die nog niet gegeven.