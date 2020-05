Alphense wethouder Leo Maat stopt per direct: 'Met pijn in het hart'

'Met pijn in het hart neem ik afscheid. Helaas laat mijn gezondheid het niet toe om de rol van wethouder nog langer te vervullen. Het was een waar genoegen om wethouder in deze mooie gemeente te zijn', laat Maat maandagmiddag via zijn woordvoerder weten.

Maat had onder andere duurzaamheid, cultuur, dierenwelzijn in zijn portefeuille. Maat was sinds mei 2018 wethouder in Alphen aan den Rijn. De leden van het college van burgemeester en wethouders nemen de taken van Maat tijdelijk waar. GroenLinks beraadt zich over zijn opvolging.