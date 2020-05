Rijexamen met mondkapje: 'Beetje onaangenaam, maar ging prima'

Maandagochtend konden mensen weer voor het eerst in weken hun praktijkexamen voor het autorijbewijs weer doen. 'Ik heb zes weken niet gereden. Vorige week had ik nog wel vier lessen', vertelt de Delftse Roos. Haar rij-instructeur Bernd mocht niet mee tijdens het examen. 'Ik hoopte dat hij mee zou mogen, maar gelukkig was de examinator rustig en chill.'

Dat de instructeur niet mee mag tijdens het afrijden is een van de veiligheidsredenen die vanwege het coronavirus zijn genomen. Zo mag de instructeur ook niet bij het eindgesprek zijn, wordt de lesauto schoongemaakt en moeten de kandidaten een mondkapje op.

Tijd niet gereden

Ook Bente van Heijningen stond maandagochtend op het parkeerterrein van Event Plaza in Rijswijk, waar de kandidaat instapt voor het examen. 'Ik had mijn tussentijdse toets. En het was eigenlijk best gek, want ik had al een tijdje niet gereden.'

Bente slaagde voor haar toets. 'Maar vraag mij niet hoe. Ik had spanning en liet de auto wel twintig keer afslaan. Maar de bijzondere verrichtingen heb ik gehaald. Over drie weken heb ik mijn praktijkexamen.'

Geen Support

Ook voor de instructeurs is het anders. 'Je mag niet mee als support', zegt rij-instructeur van Verkeersschool Noordzee Sunil Mangroo. Zijn collega Bernd voegt daaraan toe: 'En het is jammer dat je niet bij het eindgesprek kan zijn. Als iemand slaagt, is dat niet zo bezwaarlijk, maar als iemand zakt wil je wel weten waar het aan lag.'

Bernd heeft tijdens het examen van Roos een stukje gewandeld, want hij mag niet mee en hij mag ook het gebouw niet in. 'Ik ben wel benieuwd hoe het CBR dat gaat doen als het straks regent.' 'Maar de sfeer is tot nu toe gemoedelijk en ontspannen', zegt Sunil.