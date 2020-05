'Het kleinste vonkje kan brand veroorzaken', brandweer waarschuwt voor natuurbrand

Een brandweerman bestrijdt brand in duingebied tussen Schoorl en Bergen aan Zee | Foto: ANP

Wie met dit zonnige weer de natuur in gaat, moet deze dagen extra voorzichtig zijn. De brandweer waarschuwt dat een beginnend brandje zich door de aanhoudende droogte snel kan verspreiden. De meeste branden ontstaan door onvoorzichtigheid van de mensen zelf.

'Let op met hete voorwerpen in de natuur', zegt Ingrid Gort van brandweer Hollands Midden. 'Van een weggegooide of niet goed uitgemaakte sigarettenpeuk, tot glas dat als een soort vergrootglas het zonlicht kan bundelen en gras kan laten branden. Met deze droogte kan het kleinste vonkje al brand veroorzaken.'

Ook als je de auto parkeert moet je goed opletten. Als je in een droge berm of in hoog gras parkeert, kan de hete uitlaat of katalysator een brand veroorzaken.

Extra brandweerauto's

'We rukken nu met extra wagens uit als we de melding van een natuurbrand krijgen', legt Irene van den Akker van Veiligheidsregio Haaglanden uit. 'Als mensen zelf rook in de natuur zien moeten ze meteen 112 bellen, en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de locatie geven.'

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert op zowel corona- als brandgevaar. De brandweer vraagt mensen die in een natuurgebied wandelen, fietsen of op een andere manier recreëren, hun verantwoordelijkheid te nemen. Mensen moeten bovendien ook in natuurgebieden drukke plekken mijden en anderhalve meter afstand bewaren om besmetting met corona te voorkomen.

Actuele situatie

Op de website natuurbrandrisico.nl wordt per veiligheidsregio de actuele situatie aangegeven.